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評／女足淘汰日本 男足兵敗越南 核心差距在鬥志

記者曹健
中國女足淘汰日本殺入亞洲杯決賽。(美聯社)
中國女足淘汰日本殺入亞洲杯決賽。(美聯社)

絕對核心王霜因傷缺陣，中國女足依然頑強淘汰了衛冕冠軍日本女足，挺進亞洲杯決賽；而中國男足一周前剛被日本隊蹂躪得毫無還手之力，隨後又慘敗於越南；同樣身處糟糕的中國足球環境，男女足都沒有像樣的青訓，都極端缺乏後備力量，但男足至少有燒不完的錢，女足則一貧如洗；如何解釋男女足成績的巨大差異？唯有天壤之別的鬥志。

中國男足是嬌生慣養的敗家子，是出了大棚就注定雕零的溫室花朵，寧可跪著死，不肯站著亡；而女足就像無依無靠的童養媳，要想活下去就只能拼盡全力，只要還有一口氣，就絕對不放棄。

足球的規律，是從娃娃抓起。當家長願意送孩子踢球，當政府願意拿出土地修建球場，當小學、中學和大學都有足球聯賽，就能為職業球隊源源不斷地輸送人才，然後拔尖的球員留洋歐洲，國家隊實力上升也就水到渠成。

這個道理是人就懂，日本和南韓都是這樣做的，尤其是日本，當代東瀛足球的發展，就同明治維新後日本的國力發展如出一轍，有長遠眼光，肯臥薪嘗膽；而中國叫喊了幾十年，可是大城市的校園和社區，足球仍然是一片荒漠。

從根本上改變中國足球的土壤，短時間內是不現實的，因為遠遠超出了足球範疇，非國家體育總局或中國足協能夠操控，整個社會的發展觀念都需要轉變；讓家長和學校放松孩子的學業去踢球？讓土地開發商少蓋幾棟樓去建公益球場？讓球員放棄國內的巨額薪水去闖蕩歐洲？這雖然都是必須要做的事情，但是太難了。

世界上有沒有打破足球規律的案例？有，亞洲就有。阿聯酋就是踩著中國男足，挺進了1990年意大利世界杯；閉關鎖國、連國際比賽都很少參加的的朝鮮男足，則在2010年殺進南非世界杯；而朝鮮女足，更是在1999年、2003年、2007年和2011年連續四次進入世界杯，外加2008年和2012年兩次進入奧運會，而且多次奪得亞洲冠軍。

如果依照足球規律，上述幾支球隊，都不應該進世界杯，因為他們沒有完善的青少年梯隊、沒有高水平的國內聯賽、沒有在歐美踢球的球星、也沒有足夠的國際比賽經驗；尤其是朝鮮，與世界足壇大環境格格不入，每次在國際舞台出現，都稱得上是一支神秘之師，但就是能披荊斬棘，即使面對亞洲傳統強隊南韓、日本，也不落下風，甚至在南非世界杯上把奪冠熱門巴西隊踢得狼狽不堪，僅以一球小負。

朝鮮足球靠什麽進入世界杯？靠的是頑強鬥志。而這，就是中國男足最缺乏的氣質；同時也是中國女足、乃至中國女排最可貴的特質。

但凡中國男足有朝鮮球隊一半的精神意志，也不至於在面對日本隊時，剛一上場就失魂落魄、繳械投降；技戰術的差距雖然是巨大的，但精神可以彌補一部分實力的不足；如果連帶球傳球的膽量都沒有，連逼搶防守的意願都沒有，連置之死地而後生的勇氣也沒有，那就只能任人宰割了；同樣的，在對陣越南時，中國男足精神之萎靡、作風之散漫，也是有目共睹，恥辱之慘敗也就順理成章。

中國足球的倒退，不能完全歸咎於青訓；因為在很大程度上，是這批現役球員在精神作風上有嚴重缺失；青訓是導致中國足球發展緩慢的根源，是本；但鬥志才是踢不出像樣比賽的直接原因，是標。

治本，也要治標。

治本，是為了進入世界杯；治標，是為了能像個男人。

足球 日本 越南

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