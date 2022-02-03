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澳網簽證爭議 約克維奇7到10天內出面說明

中央社塞爾維亞首都貝爾格勒3日綜合外電報導
網球名將約克維奇(左)與塞爾維亞總統武契奇(右)3日會面。美聯社
網球名將約克維奇(左)與塞爾維亞總統武契奇(右)3日會面。美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇澳洲上演一場簽證大戲，最後在澳網開打前被驅逐出境，他今天呼籲大家給他一點時間，他將在7到10天內出面說明。

世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）澳洲簽證上個月在澳洲公開賽（Australian Open）開賽前遭取消，原因是他沒打 Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他返回塞爾維亞後相當低調，僅數次短暫露面。

他在塞爾維亞首都貝爾格勒與塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）召開聯合記者會表示，「我懇求大家有點耐心，在接下來的7到10天內，我將會對媒體說明，針對這起事件給予我的版本說法。」

約克維奇沒有透露未來計畫，但感謝武契奇和塞爾維亞粉絲在這段期間對他的支持。

約克維奇因為無法參加澳網，失去了挑戰生涯第21座大滿貫賽金盃的機會，而這項紀錄在上週末被他的對手、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）達成。

納達爾如今成為史上贏得最多大滿貫金盃的男子選手，超前約克維奇與瑞士特快車費德瑞（Roger Federer）。

不過，根據這週稍早釋出的排行榜，約克維奇在網球男單仍保持世界第一位置，繼續刷新358週的球王在位週數紀錄。

約克維奇 澳洲 納達爾

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