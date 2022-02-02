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冬奧／水陸兩棲機器人 水下傳遞火炬 展現科技接力

中新社／瀋陽2月2日電
在北京冬奧公園舉行的2022年冬奧火炬傳遞活動中，該所牽頭研製的兩台機器人實現奧運史上首次機器人「水下火炬接力」，彰顯了奧運與科技的結合。（新華社）
在北京冬奧公園舉行的2022年冬奧火炬傳遞活動中，該所牽頭研製的兩台機器人實現奧運史上首次機器人「水下火炬接力」，彰顯了奧運與科技的結合。（新華社）

中國科學院瀋陽自動化研究所（簡稱「瀋陽自動化所」）2日發布消息，在北京冬奧公園舉行的2022年冬奧火炬傳遞活動中，該所牽頭研製的兩台機器人實現奧運史上首次機器人水下火炬接力，彰顯了奧運與科技的結合。 　　

在火炬傳遞中，火炬手將奧運聖火傳遞給水陸兩棲機器人，水陸兩棲機器人手持燃燒火炬，沿冰壺賽道旋轉滑入冰洞口；水下變結構機器人向其靠攏，兩台機器人手持火炬在水下精準對接點火；水下變結構機器人手持點燃火炬從冰洞口出水，將奧運聖火傳遞給下一棒火炬手。

在中國科技部國家重點研發計畫「科技冬奧」重點專項支持下，由中科院瀋陽自動化研究所牽頭，聯合北京動力機械研究所、廣東智能無人系統研究院等聯合研製水下傳遞火炬機器人。 　　

為適應活動現場環境，確保對接瞬間萬無一失，現場團隊提前進駐北京冬奧公園，對機器人火炬傳遞任務進行了多輪優化，在25天的時間裡開展了近百次的測試，進一步提昇了機器人的控制性能和穩定性。

中國國家重點研發計畫「科技冬奧」重點專項「多機器人跨域火炬傳遞技術研究與系統示範應用」項目負責人、瀋陽自動化所副研究員田啟岩說：「雖然是冬天，但我卻一直在出汗，一方面感到非常緊張，另一方面內心也激動火熱，作為一名來自國立科研機構的研發人員，與項目一起成長，我們都感到非常的驕傲與振奮。」

「火炬接力是奧運會不可缺少的環節，奧運聖火傳遞不僅見證了奧林匹克運動的發展，也見證了人類科技、文明與智慧的不斷進步。本次活動在國際上首次實現機器人水下火炬接力，點燃了人們對北京冬奧的激情，在向世界傳遞友誼與和平的同時，展現了中國在機器人領域的科技進步。」瀋陽自動化所副所長李碩表示。

此外，科研團隊還研製了空中飛行機器人、地面機器人、冰雪面六足機器人等，先後參加實驗室測試和外場試驗，並在瀋陽和北京先後開展了外場試驗，為北京冬奧火炬傳遞提供了高質量的技術和裝備支撐。

北京冬奧 奧運

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