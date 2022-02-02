冬奧／中國冰壺「開門紅」險勝上屆銀牌瑞士

中國隊選手凌智（左）和范蘇圓。（中新社）

大年初二晚，北京冬奧 會開幕前兩天率先展開的冰壺項目混合雙人首輪對決中，組隊不滿三個月的中國組合凌智/范蘇圓發揮穩健，通過加賽局7:6爆冷擊敗平昌冬奧會亞軍瑞士隊，為中國冬奧軍團打響頭炮。

范蘇圓賽後說：「我們在比賽前就一直想著，一定要在新年第一場比賽給大家一個開門紅，然後抱著這種心態打好每個球。」

凌智說：「我們把每場比賽都默認要打九局，在準備時都是做最艱難的準備。」

蔚藍剔透的國家游泳中心「冰立方」裏，遵照冰壺比賽傳統，現場由身著蘇格蘭傳統服飾的樂手演奏風笛，笛聲似乎從遙遠的冰壺故鄉來到東方的千年古都。

中國隊選手凌智（左）和范蘇圓在比賽中。（新華社）

瑞士隊經驗老到，在13屆混雙世錦賽中7次奪冠，被認為是世界壺壇混雙最強隊。

首局，中國隊後手打定拿一分，接下來兩局憑藉穩健的防守先手連偷兩分，第五局結束時以4:2領先。

第六局比賽出現轉折，瑞士隊第四投清出中國隊兩個得分壺，使自己兩分領先，關鍵時刻中國隊最後一投又出現失誤，讓瑞士隊得到三分，中國隊此前的領先優勢瞬間不復存在。

第七局瑞士隊連續出現失誤，中國隊後手得兩分。局勢膠著的第八局，兩隊先後叫暫停，中國隊逼得對手僅得一分，比分定格在6:6，進入加賽局。

加賽局中，中國隊憑藉後手優勢，連續清掉對方防守壺，瑞士隊第五投投出神來之筆，在中國隊三分局的情況下佔據大本營中心位置。全場比賽最後一投，范蘇圓頂住壓力，精準地將對手壺清掉並佔領中心，最終7:6拿下比賽。

「最後一個球也沒怎麼想，平時訓練我總練最後一個球，體現了自己訓練的狀態。」范蘇圓說。

瑞士隊本場失誤較多，投壺成功率僅為59%，中國隊投壺成功率為81%。

其他三場比賽，2019年世錦賽冠軍瑞典 隊與2021年世錦賽冠軍英國 隊上演強強對決，瑞典隊未能適應好冰面，頻頻出現失誤，5:9不敵英國隊；美國隊6:5擊敗澳大利亞隊，捷克隊7:6戰勝挪威隊。