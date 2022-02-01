MLB／賺錢王A-Rod 22年拿4.5億元

羅德里奎茲是史上收入最高球員。（歐新社資料照片）

大聯盟球員薪資成長速度愈來愈快，55歲退役名將貝爾1997年效力白襪隊，成為史上首位年薪1000萬美元球員，當時驚動全球；現在千萬美元身價不再稀有，今年球季至少已有116人達陣，各隊展開春訓前還會增加，自由球員市場「錢鬥」改變整個生態。

洋基 隊退役巨星羅德里奎茲是史上收入最高的球員，1994年從水手隊起步，生涯前3季的年薪都是44萬美元，2000年季後首次成為自由球員，和遊騎兵隊簽下10年2.52億美元天價合約，成為年薪2000萬美元第一人，2009年在洋基更達3000萬美元門檻，長期保有「年薪王」頭銜。

A-Rod從2001年起，單季年薪都超過2千萬美元，一直延續到2016年從洋基退休，唯一例外是2014年因為禁藥問題遭禁賽，生涯22年推算賺進4億4516萬美元（約台幣122億）。

大聯盟史上能夠賺到2億美元的球員，推算未超過20人，去年以41歲之齡在國聯冠軍賽亮相的普荷斯，生涯21年至少賺進3億4404萬美元；而老虎隊「打擊機器」卡布雷拉、太空人 隊投手葛蘭基也都進帳逾3億美元。大都會 隊老將薛則將在明年球季突破這個數字。