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亞洲球員第1人 大谷翔平上MLB電玩封面 登時報廣場看板

中央社／洛杉磯31日專電
27歲的日本球星大谷翔平是美國版電玩遊戲MLB The Show 22的封面人物。（路透）
27歲的日本球星大谷翔平是美國版電玩遊戲MLB The Show 22的封面人物。（路透）

日本球星大谷翔平的影像在美國時間除夕這天登上紐約時報廣場，揭曉他成為大聯盟官方遊戲的封面人物。美國四大職業運動第一次有亞洲球員獲此殊榮。

美國職棒大聯盟（MLB）今天在紐約時報廣場（Times Square）的巨幅電子看板，揭曉2022年美國版電玩遊戲MLB The Show 22的封面人物為27歲的日本球星大谷翔平。

揭幕儀式在美國東岸時間31日午間舉行，這天是農曆除夕，大谷翔平紅色系為主的遊戲封面正好呼應春節喜氣。ESPN報導，大谷翔平是美國四大職業運動當中第一位登上美國版電玩封面的亞洲運動員。

倒數結束後，世界知名觀光景點時報廣場的巨幅螢幕上，出現大谷翔平打擊與投球的「二刀流」身影。資訊介紹這款遊戲4月5日發行，現在開放預購，平台包括PlayStation、Xbox與任天堂Switch等遊戲機。

大聯盟官方認證的MLB The Show遊戲，2006年上市以來，每年選出大聯盟最具代表性的球星擔綱封面人物，去年為教士明星游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

大谷翔平去年球季繳出46支全壘打，整體攻擊指數（OPS）達0.965，另外8支三壘安打、26次盜壘領先全大聯盟。光是打擊成績就足以拿下最有價值球員（MVP），更何況他還擔任投手23場先發，防禦率3.18。

大谷翔平向ESPN表示，希望藉由擔任電玩封面，一起努力為棒球找回人氣。

大谷翔平說：「我知道有些球迷喜歡打電玩，實際上未必會看比賽。相反的也有一些球迷是愛看比賽，但不打電玩。我在球場上所做的就是希望找回棒球的人氣，為愛看比賽的球迷樹立榜樣。Sony公司藉由另外一個方式，製作電玩遊戲，讓棒球在遊戲上受到歡迎。這是很好的結合，一起為棒球找回人氣。」

大谷翔平 時報廣場 MLB

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