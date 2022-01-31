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梅迪維夫澳網吞敗 罵觀眾干擾「愚蠢沒腦袋」

中央社墨爾本31日綜合外電報導
梅迪維夫吞敗，對觀眾吆喝干擾他發球感到不滿。(美聯社)
梅迪維夫吞敗，對觀眾吆喝干擾他發球感到不滿。(美聯社)

梅迪維夫昨天澳洲網球公開賽男單決賽浪擲2-0優勢後，於5盤大戰吞敗屈居亞軍，就在這位俄羅斯好手開始消化個人生涯最苦澀敗仗之際，也大吐不得觀眾支持的苦水。

路透報導，梅迪維夫（Daniil Medvedev）昨天面對西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）時，一開始似乎勝券在握，眼看就要繼2021年美國公開賽之後，喜捧個人生涯第2座大滿賽冠軍。

梅迪維夫先拿下前兩盤，但當他丟掉關鍵第3盤開始失去冷靜，第4盤期間更直接向主審埋怨起現場觀眾。

綜合倫敦「每日快報」（Daily Express）和澳洲「世紀報」（The Age）報導，梅迪維夫要求澳洲籍主審布隆（John Blom）控制群眾，期間直指球迷「愚蠢」。他說：「要是有人在二發期間吆喝，你得說說話。」

他批評干擾他的球迷「很愚蠢，沒腦袋，腦袋是空的。人生想必很糟糕」。

梅迪維夫在鏖戰5個半小時後，終場以6比2、7比6（7/5）、4比6、4比6、5比7與冠軍失之交臂。

梅迪維夫於今天凌晨2時20分的記者會中，講明不欣賞他遭受的待遇，比如「第5盤納達爾發球之前，有人會喊我的名字，替我加油」，這引發「1000名觀眾發出噓噓噓（要這名球迷安靜）的聲音」。

但他說換他發球時卻沒有得到群眾一樣保持安靜的待遇，「很令人失望，很不尊重。我不確定經過30年我還希望繼續打網球」。

納達爾昨天史詩級的逆轉勝封王，笑納21座大滿貫金盃傲視當今網壇群雄。

澳洲網球公開賽 納達爾 俄羅斯

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