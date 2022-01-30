納達爾天王之戰脫穎而出 蠻牛精神淬鍊男網第一人

西班牙名將納達爾，在澳網高舉第21座大滿貫金盃，寫下男網史詩新猷。(美聯社)

「在場上的每一分，我都是全力以赴」。以正手上旋抽球和「蠻牛」般拚戰精神縱橫網壇20年的西班牙名將納達爾 ，在澳網 高舉第21座大滿貫金盃，寫下男網史詩新猷。

➤➤➤澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

納達爾（Rafael Nadal）與「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、當今球王約克維奇（Novak Djokovic）並稱「三大天王」，3人原本共同保有各奪20座大滿貫冠軍紀錄，如今納達爾脫穎而出，躍升男網史上第一人。

納達爾生涯至今一共在法國網球公開賽13度奪冠，美國網球公開賽4次，澳網與溫布頓 錦標賽則各2次封王，累積21座大滿貫冠軍榮耀。

女網方面，澳洲傳奇寇特（Margaret Court）擁有史上最多的24座大滿貫后冠，現役美國名將小威廉絲（Serena Williams）至今則累計23座。

運動世家

納達爾來自商業與體育世家，1986年生於西班牙馬約卡島（Mallorca）。納達爾年僅3歲時，擔任網球教練的伯父東尼（Toni Nadal）送他生平第一支球拍，5歲時納達爾開始接受東尼的正規訓練。

納達爾天生是個右撇子，一開始採雙手正拍打法，到了10歲時，東尼發現姪子左手擊球更具威力，便建議他改為左手持拍；在右手持拍球員占多數的網壇，這項改變成為納達爾的一大優勢。

納達爾的叔叔米格爾（Miguel Nadal）曾代表西班牙出征3屆世界盃足球賽，運動神經發達的納達爾足下功夫也相當了得，不過，他在12歲時做出了艱難抉擇，決定把重心擺在網球。

球技演進

西班牙球員大多是紅土球場高手，納達爾早年也不例外，2005年僅19歲就在法網初嘗大滿貫登頂滋味，至今已13度掄元，被譽為「紅土之王」。

隨著球技的拓展與個人野心的增強，原本不擅草地與硬地球場作戰的他，2008年先在草地球場舉行的溫布頓錦標賽取得突破，決賽鏖戰5盤逼退「草地之王」費德瑞，笑納首座溫網冠軍。同年，他不僅登上世界球王寶座，更摘下北京奧運男單金牌。

當年擔任英國廣播公司（BBC）球評的傳奇名將馬克安諾（John McEnroe）說：「幾年前，大家都在問他是否能轉型以在草地上獲勝。他來到這（溫網），幾乎提升了他打法的每一個層面—發球、場上的站位、反拍與正拍。」

2009、2010年，納達爾完成球風的進化，相繼在硬地球場澳網和美網登頂，完成4大滿貫賽皆封王的成就。

納達爾的正拍上旋球力道渾重，每分鐘轉速可高達約5000轉，對手難以抓到準確落點，即使接到也難施力回擊，這種獨特擊球方式被譽為網球技術革命性創舉，專家命名為「納達爾轉」。

永不放棄

納達爾不僅球技備受讚譽，拚戰鬥志也令人欽佩，征戰網壇20載的他飽受傷病所苦，除伴隨近整個職業生涯的先天性足部疾病，他也曾因膝蓋和背部等傷勢暫別球場。

在本屆澳網4強戰打敗義大利悍將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）後，納達爾透露，去年養傷6個月的最低潮期間，他與團隊、家人討論過自己不得不告別網壇的可能性，但最後仍決定持續奮戰。

納達爾在自傳寫道，叔叔東尼執教時強調耐受力的重要性，「忍耐—忍受你遇到的一切，學會克服弱點和苦痛，把自己逼到極限，但永不屈服。如果你不汲取教訓，你永遠不會成為一名優秀的運動員。」

他於本屆澳網8強賽後說：「我沒有期望什麼，我就是持續前進，享受打網球。當然我想繼續贏，但不僅僅是因為我想要達成（某紀錄）或想要擁有比別人多的（冠軍），更是因為我喜歡我正在做的事情。」

納達爾這番回應記者的言論，也讓人想起他的名言：「倘若缺乏熱情，勝利將不可企及。」