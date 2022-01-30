澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

「西班牙蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）和俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），生涯第4度交手又是在大滿貫決賽，兩人如同2019年美網決賽的對決，再度上演5盤馬拉松大戰，納達爾上演超級逆轉，以2：6、6：7（5：7）、6：4、6：4、7：5奪勝，生涯第21座大滿貫到手，歷時5小時24分鐘締造網壇新猷。

納達爾過去已4度在澳網 「銀恨」，他2009年首闖決賽就高捧金盃，但2012年、14年、17年和19年都離冠軍差了1勝，今年再度挑戰終於擺脫亞軍魔咒，且成為網球史上第4位至少兩度「全滿貫」的男將。

今年澳網前，網壇「三巨頭」的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和納達爾同以20座大滿貫並列男網紀錄，今年第一場大滿貫費德勒養傷缺陣，小約因未接種新冠肺炎疫苗無緣衛冕，由35歲的納達爾把握住機會。

首盤梅德維夫在局數1：2時連保帶破連拿5局，以6：2先下一城；納達爾第二盤雖率先破發成功，但第8局的盤末發球局沒能把握住自己一次「盤末點」機會，讓梅德維夫在第5個破發點把握住會，戰局延長到「搶7」。

第二盤「搶7」，梅德維夫第一個發球分就失守，但納達爾自己第2個發球分也出現掛網失誤，反讓梅德維夫6：5的第一個「盤末點」把握住破發機會，以7：6（7：5）取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤第6局，納達爾陷入0：40絕對落後，但連得4分瓦解危機，反而在第9局破發成功，以6：4扳回一城。

納達爾第四盤的第一個發球局就遇2個破發點危機，但他瓦解後反而在第3局破發成功，梅德維夫雖在申請短暫傷停後馬上回破，但納達爾接續在將近10分鐘的第5局逼出7個破發點，最終靠著穿越球再度破發，進而以6：4扳平盤數。

決勝盤梅德維夫第一個發球局就被逼出破發點，他雖瓦解危機，納達爾第5局仍率先破發成功；「西班牙蠻牛」第6局又在瓦解3個破發點下拿下超過13分鐘的關鍵發球局，將領先擴大到4：2。納達爾第10局的「賽末發球局」雖也遭破發，但接續再度回破，最終在第12局連拿4分，第一個冠軍點就迎接勝利，開心拋開球拍迎接苦戰勝利。

這場比賽在墨爾本當地30日時間晚上7時30分舉行，歷經超過5小時20分鐘比拚，比賽結束時當地時間都已超過31日凌晨1點10分。

梅德維夫去年美網決賽擊敗塞爾維亞「世界球王」約克維奇，粉碎小約年度「全滿貫」和生涯第21座大滿貫美夢，今年澳網換若能擋下納達爾的21座大滿貫及生涯第2次的「全滿貫」目標，就能成為網球公開化年代後第一位連續贏得大滿貫的男子選手，但他沒能把握盤數先「聽牌」優勢，兩度大滿貫決賽碰納達爾都成落敗一方。

今年澳網單打冠軍可獲得287萬5000澳幣（約200萬8761美元），亞軍也有157萬5000澳幣（約110萬美元）獎金。

影片來源：YouTube Australian Open TV