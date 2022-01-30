NBA／暴龍先發五虎數據大爆發 3度延長力壓熱火

范弗利特(右)出手三分球。 美聯社

熱火在主場和來訪的暴龍上演3次延長加賽的大戰，范弗利特（Fred VanVleet）在第3次延長賽中砍進2記三分球，席亞康（Pascal Siakam）也命中重要兩罰，加上熱火最後一分多鐘進攻無果，最終以124比120氣走地主球隊，熱火3連勝告終。

暴龍全場僅動用8人應戰，先發五虎上場時間都超過50分鐘，席亞康全場繳出21分13籃板6助攻4抄截4阻攻的全方位數據，差點演出罕見的「5×5」；巴恩斯（Scottie Barnes）拿到22分9籃板3助攻，阿努諾比（OG Anunoby）20分14籃板6助攻3抄截，范弗利特19分8助攻4籃板。

崔蘭特（Gary Trent Jr.）命中5記三分球，攻下33分5籃板5抄截，得分寫下賽季新高，且成為雷納德（Kawhi Leonard）之後隊史第2位單場至少拿到30分外加投進5記三分球5抄截的球員。

前三節打完握有10分領先的暴龍，第四節命中率跌到僅有27.3%，從而給了熱火反擊機會，正規時間結束前，赫洛（Tyler Herro）和塔克（PJ Tucker）接連命中三分球，取得領先；但巴恩斯終了前2.9秒兩罰得手，將比賽逼進延長。首次延長賽，熱火靠文森（Gabe Vincent）的三分球同樣取得領先，崔蘭特的兩罰又讓暴龍死裡逃生。

2度延長一開始，熱火同樣搶佔先機，不過阿努諾比和范弗利特連拿5分，讓暴龍超前比分，赫洛隨即回敬一球，雙方接下來進攻都失手，只能繼續加班。第3度延長賽中，雖然赫洛和文森先後投進外線，但在後勁乏力的情況下，只能將勝利拱手讓出。

熱火全隊7人得分雙位數，巴特勒（Jimmy Butler）攻下37分14籃板10助攻3抄截2阻攻，完成本季第4次大三元，生涯累積15次；阿德巴約（Bam Adebayo）14分16籃板3抄截2阻攻，文森17分4助攻3籃板，赫洛13分6籃板4助攻，塔克11分5籃板3助攻2抄截。

羅瑞（Kyle Lowry）因傷已經連續缺席7場比賽，無緣和前東家對戰。