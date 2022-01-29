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NFL最偉大、超級盃7冠四分衛將退休？布雷迪：尚未決定

記者胡玉立／綜合報導
NFL史上最出色的四分衛、44歲的布雷迪傳將退休，他在運動生涯中共征戰22季，獲得七個超級盃冠軍。圖為他2006年5月披新英格蘭愛國者隊戰袍比賽。（路透）
NFL史上最出色的四分衛、44歲的布雷迪傳將退休，他在運動生涯中共征戰22季，獲得七個超級盃冠軍。圖為他2006年5月披新英格蘭愛國者隊戰袍比賽。（路透）

被視為職業美式足球聯盟(NFL)史上最偉大的四分衛布雷迪(Tom Brady)到底退休了沒有，29日成為一波三折的頭條新聞。

先是ESPN有線電視體育頻道率先引述未具名消息來源，報導現年44歲的布雷迪已決定退休，全球各地道賀聲不斷，就連布雷迪的TB12sports公司也發推文表示「感謝」，NFL也跟進在推特上發文致賀；但後來劇情急轉直下，TB12sports公司將推文刪除，美聯社則引述知情人士的話表示，布雷迪已親自致電坦帕灣海盜隊澄清：他「尚未做出決定」。

23日坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)在佛羅里達州主場敗給南加州的公羊隊(Rams)，海盜隊於NFL季後賽被淘汰之後，布雷迪是否就此退休，即成為球迷關注焦點。

ESPN報導，消息人士稱，布雷迪上周末比賽失利後，知道這可能是自己身為足球運動員的最後一戰；之後的幾天，他一直在消化和沉澱心情，準備宣布退休、開展人生和職業生涯的下一章。

消息人士稱，布雷迪決定退休因素主要是基於家庭、健康狀況，以及海盜隊可能會做出重大陣容更替。儘管目前不清楚布雷迪何時會正式宣布退休，許多球迷也希望能看到他再上場征戰一回，但他宣布退休，只是時機問題。

布雷迪的經紀人Don Yee表示，布雷迪將是唯一能夠準確表達自己未來計畫的人。

兩名知情人士透露，布雷迪告訴海盜隊總經理利希特(Jason Licht)，他尚未做出決定；布雷迪的父親老湯姆布雷迪(Tom Brady, Sr.)也告訴多名記者，他兒子還沒有做出明確決定。

美聯社報導，布雷迪雖然與海盜隊簽下2022年的合約，但他也表示希望有更多時間與超模妻子吉賽兒‧邦辰(Gisele Bundchen)和三個孩子共處。布雷迪有可能會想在他自己的品牌社群媒體或SiriusXM播客上，正式宣布引退。

布雷迪的NFL生涯足足歷經22個賽季，七次帶領球隊贏得超級盃冠軍，五度獲選超級盃最有價值球員，三度贏得NFL年度最有價值球員獎；他還創下無數紀錄，包括NFL史上最多的達陣傳球(624次)、NFL史上最多傳球碼數(84,520)、NFL史上最多場常規賽勝利(243場)等等；他的季後賽戰績為35勝12負。

這位史上公認最偉大四分衛，在新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)效力20個賽季贏得六次超級盃冠軍，2020年轉往海盜隊，帶領他們贏得該隊歷史上第二個超級盃冠軍。

NFL史上最出色的四分衛、44歲的布雷迪傳將退休，他在運動生涯中共征戰22季，獲...
NFL史上最出色的四分衛、44歲的布雷迪傳將退休，他在運動生涯中共征戰22季，獲得七個超級盃冠軍。圖為他展示獲得的七個超級盃戒指。（Instagram）

NFL 退休 超級盃

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