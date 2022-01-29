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NBA／保羅大三元率太陽9連勝 寫隊史前48場最佳戰績

記者蔡佳霖／綜合報導
保羅繳出21分14助攻10籃板的全方位數據，太陽推進至9連勝，下一場對馬刺將挑戰另一波雙位數連勝表現。 美聯社
保羅繳出21分14助攻10籃板的全方位數據，太陽推進至9連勝，下一場對馬刺將挑戰另一波雙位數連勝表現。 美聯社

太陽在主場以逸待勞迎接「背靠背」作戰的灰狼，保羅（Chris Paul）繳出21分14助攻10籃板的全方位數據，近況出色的布克（Devin Booker）也攻下29分9助攻3籃板，太陽以134比124擊敗灰狼，勇奪9連勝

單場134分創下太陽賽季第3高得分表現，全隊共7人得分超過雙位數，並且投進20記三分球平賽季最佳。太陽戰績來到39勝9敗，創下隊史前48戰最佳表現，而在三節打完取得領先後，球隊更是30戰全勝。

強森（Cameron Johnson）13投8中包括5記三分球，拿下23分5籃板4助攻，沙米特（Landry Shamet）投進4記三分球，貢獻17分5助攻4籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）18分5籃板，畢永柏（Bismack Biyombo）14分12籃板。

保羅生涯累積18次大三元，在歷史上和羅素（Bill Russell）、傑克森（Mark Jackson）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）並列。

畢斯利（Malik Beasley）在第四節獨拿18分，一度幫助灰狼追到僅差3分，不過強森三分火力全開，個人隨即補上12分，重新穩住太陽的領先局勢。

愛德華（Anthony Edwards）拿到27分10助攻5籃板4抄截，唐斯（Karl-Anthony Towns）得到23分9籃板5助攻，畢斯利26分。

太陽在賽季初曾經創下18連勝的隊史紀錄，下一場對馬刺將挑戰另一波雙位數連勝表現。

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