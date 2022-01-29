我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

MLB／高人氣延燒至「元宇宙」 大谷NFT銷售金額創新高

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷NFT圖像銷售金額創新高。(路透)
大谷NFT圖像銷售金額創新高。(路透)

去年在投打兩端獲獎無數的天使二刀流球星大谷翔平，人氣爆棚的他代言廣告接踵而至，就連數位圖像NFT(非同質化代幣)價碼也創下史無前例新高，可見他所帶來的影響不容小覷。

據媒體報導，大谷翔平一張簽有「1 of 1 Legendary」的數位圖像，在收藏品交易平台「Candy Marketplace」，以10萬美元高價售出，創下平台棒球類最高售出金額。此外第二高仍由大谷拿下，由骨董級「17」號圖像以3萬6000元售出，完全屌打之前位居第一以2萬美元售出的塔提斯(Fernando Tatis Jr.) NFT圖像。

近年加密貨幣、NFT（非同質化代幣）投資盛行全球，連體育圈也趕上這波風潮，將賽事精彩瞬間、球員圖像製作成獨特的數位收藏品，吸引大批球迷前來投資。

NFT 大谷翔平 投資

上一則

澳網／西西帕斯自稱指導爭議受害者 梅德維夫悔罵裁判

下一則

微博警告用戶不得轉發冬奧賽事影片 違者可禁言

延伸閱讀

MLB／指出大谷翔平弱點…媒體：滾地球擊球初速慢

MLB／指出大谷翔平弱點…媒體：滾地球擊球初速慢
MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸
MLB／被批英文差 大谷翔平：我來打球的

MLB／被批英文差 大谷翔平：我來打球的
MLB／大谷翔平的十大必備物品 幾乎全是棒球

MLB／大谷翔平的十大必備物品 幾乎全是棒球

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。(歐新社)

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

2022-01-25 18:49
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家
紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運