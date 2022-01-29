我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

賓州匹茲堡橋塌 巴士搖搖欲墜 民眾驚恐

澳網／西西帕斯自稱指導爭議受害者 梅德維夫悔罵裁判

聯合新聞網 / 綜合報導
梅德維夫與西西帕斯又因場外指導爭議唇槍舌戰。 美聯社
梅德維夫與西西帕斯又因場外指導爭議唇槍舌戰。 美聯社

世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫，在澳網男單四強與希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）激戰四盤勝出，連續2年挺進澳網決賽。賽後他因場外指導爭議不慎情緒失控怒罵主審一事感到相當懊悔。西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）則認為他才是受害者，並批梅德維夫心態不夠成熟。

因場外指導爭議，梅德維夫在第二盤不慎情緒失控怒罵主審，賽後感到相當懊悔。 美聯社
因場外指導爭議，梅德維夫在第二盤不慎情緒失控怒罵主審，賽後感到相當懊悔。 美聯社

梅德維夫再次於大滿貫賽強碰宿敵西西帕斯，並在第二盤打出火氣來，因為他不滿對手父親一直在場邊指導而裁判卻無視，他也在場上大爆氣大罵裁判，「你是笨蛋嗎，為什麼他父親在每一分後都說話卻視而不見？」不過事後他對此失控行為感到後悔不已，並表示往後會控管好自己的情緒，「我當下可能瘋了，在那當下失去控制，我感到非常後悔」。

「向裁判抱怨沒有任何幫助，我過去就曾因此輸掉比賽，我想這是一個很大的錯誤，還好我重新聚焦找回專注力，很高興成功了」，梅德維夫補充說：「我知道每位裁判都是拿出自己專業的表現，但網球比賽就是場1對1的正面對決，我非常敬佩那些在比賽中保持冷靜的球員，這真的不容易，也是我未來努力的方向。」

西西帕斯老爸常在觀眾席下指導棋，被多名球員指控是「場外指導」慣犯。 美聯社
西西帕斯老爸常在觀眾席下指導棋，被多名球員指控是「場外指導」慣犯。 美聯社

對於場外指導爭議西西帕斯也出面喊冤，認為自己才是整件事中最大的受害者，「觀眾聲音這麼大聲，我在場上根本聽不到我爸爸在說甚麼。他們針對我很久了，之前就很常收到指導警告，所以習以為常了，我一直以來都是受害者。」

西西帕斯也為自己的父親說話認為對方並非有意，「我父親只要投入一件事後，講話就會比較激動，我也曾試著跟他溝通請他改善，但他已經習慣了這種方式，這就是他最真實的樣子。」

對於梅德維夫指控，西西帕斯也感到不以為意，「我是不太在意，但梅德維夫成功增添了比賽話題。有些球員就是喜歡搞事，也許是想讓對手失去分心吧？但對我來說沒差，反正我是覺得他心智沒有到很成熟。」

然而批判完對手後，西西帕斯還是展現風度稱讚梅德維夫：「他就像馬拉松選手一樣不停跑動，也是最棒的競爭者，我不確定自己是否也能辦到，無論最後決賽結果如何，我認為他值得一座冠軍。」

澳網 俄羅斯 馬拉松

上一則

MLB／棒壇放逐2年後回歸 貝爾川以洋基球評身分復出

延伸閱讀

澳網／梅德維夫連兩年晉級決賽 將與納達爾爭冠

澳網／梅德維夫連兩年晉級決賽 將與納達爾爭冠
澳網／上次封王是2009 納達爾：我沒想過還有機會

澳網／上次封王是2009 納達爾：我沒想過還有機會
澳網／網壇該提拔新面孔 美退役名將：個人特質要鮮明

澳網／網壇該提拔新面孔 美退役名將：個人特質要鮮明
問鼎最多21座大滿貫 納達爾澳網還差2關

問鼎最多21座大滿貫 納達爾澳網還差2關

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。(歐新社)

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

2022-01-25 18:49
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元
爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家

爸媽都因染疫失去嗅覺不知失火 兩歲男童機警救全家