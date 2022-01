NBA／疫情暫緩一屆再重啟 新秀挑戰賽新制改革上路

順應NBA 成立75周年,以及G聯盟設引燃隊供高中畢業球員挑戰選秀另一途徑,每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法,打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制,變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。

聯盟官方新聞稿指出,新制的新秀挑戰錦標賽將會選出NBA的1、2年級生各12位,再加入4位來自引燃隊的小球員,屆時會委由4位榮獲75大球員的前輩擔任教練,兩兩對決後,勝隊再交手產生最後冠軍,期間還有投籃競賽。

Time to show 'em what we do!



Four members of #GLeagueIgnite will take part in the 2022 Clorox Rising Stars, a new format announced today by the NBA during @NBAAllStar. They'll be competing in a mini-tournament consisting of three games!



