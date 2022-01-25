NBA／疫情暫緩一屆再重啟 新秀挑戰賽新制改革上路

每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法，打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制，變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。(歐新社)

順應NBA 成立75周年，以及G聯盟設引燃隊供高中畢業球員挑戰選秀另一途徑，每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法，打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制，變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。

聯盟官方新聞稿指出，新制的新秀挑戰錦標賽將會選出NBA的1、2年級生各12位，再加入4位來自引燃隊的小球員，屆時會委由4位榮獲75大球員的前輩擔任教練，兩兩對決後，勝隊再交手產生最後冠軍，期間還有投籃競賽。

Time to show 'em what we do!



Four members of #GLeagueIgnite will take part in the 2022 Clorox Rising Stars, a new format announced today by the NBA during @NBAAllStar. They'll be competing in a mini-tournament consisting of three games!



read more: https://t.co/Ar8EzCTN5V pic.twitter.com/jOx1S1gOj9 — NBA G League (@nbagleague) January 25, 2022

而就如同全明星賽近年改為備受好評的目標得分制，本屆新秀挑戰錦標賽也將採此一作法，4強賽的部分會是先達50分者獲勝，而冠軍賽部分則是先達25分者獲勝，50加上25正好象徵75周年，今年也是疫情 暫緩1年後再啟新秀挑戰賽。