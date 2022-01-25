我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力太強 美國每日新冠死亡破2100人

「庫存只夠用5天」 商務部警告：晶片缺貨延續至年底

NBA／疫情暫緩一屆再重啟 新秀挑戰賽新制改革上路

記者陳元廷／綜合報導
每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法，打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制，變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。(歐新社)
每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法，打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制，變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。(歐新社)

順應NBA成立75周年，以及G聯盟設引燃隊供高中畢業球員挑戰選秀另一途徑，每年全明星周末的新秀挑戰賽今年將改變作法，打破過去1、2年級生組成美國與世界隊對抗賽制，變為加入引燃隊球員共4隊進行3戰。

聯盟官方新聞稿指出，新制的新秀挑戰錦標賽將會選出NBA的1、2年級生各12位，再加入4位來自引燃隊的小球員，屆時會委由4位榮獲75大球員的前輩擔任教練，兩兩對決後，勝隊再交手產生最後冠軍，期間還有投籃競賽。

而就如同全明星賽近年改為備受好評的目標得分制，本屆新秀挑戰錦標賽也將採此一作法，4強賽的部分會是先達50分者獲勝，而冠軍賽部分則是先達25分者獲勝，50加上25正好象徵75周年，今年也是疫情暫緩1年後再啟新秀挑戰賽。

NBA 疫情

上一則

NBA／布萊恩空難照片外流 遺孀求償 加索妻子將任證人

延伸閱讀

NBA／布萊恩空難照片外流 遺孀求償 加索妻子將任證人

NBA／布萊恩空難照片外流 遺孀求償 加索妻子將任證人
NBA／葛蘭德三分彈 澆熄尼克反撲…騎士直指東區龍頭

NBA／葛蘭德三分彈 澆熄尼克反撲…騎士直指東區龍頭
NBA／冷熱兩樣情…柯瑞三分球失準 詹皇手感發燙

NBA／冷熱兩樣情…柯瑞三分球失準 詹皇手感發燙
柯瑞三分狂鐵12次勇士仍贏球 NBA史上唯一

柯瑞三分狂鐵12次勇士仍贏球 NBA史上唯一

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
NBA金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。(路透)

「沒人在意維吾爾族」 NBA金州勇士老闆惹議 球隊不挺

2022-01-18 12:47
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
網球名將約克維奇因為拒打新冠疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，如今又有新聞爆料約克維奇是一家丹麥生物技術公司的股東，該公司旨在開發一種不涉及疫苗接種的治療新冠肺炎的方法。（美聯社）

投資非疫苗療法？路透：約克維奇是丹麥生技公司大股東

2022-01-19 20:36

超人氣

更多 >
4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

4月前國航往返洛杉磯停飛 其他公司或將跟進 票價漲3倍

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美

2022全球最佳退休地點排名 前5名有4個在中南美
拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張

拜登考慮制裁普亭 不打算送美軍上烏戰場 俄批升高緊張
SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時

SAT考試將全面改採數位化 考試時間縮減為兩小時
黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王

黛妃生前洩天機：哈利比威廉更適合當國王