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法國改防疫規定 約克維奇有望衛冕法網

中央社巴黎24日綜合外電報導
圖為2021年1月約克維奇贏得法網冠軍。(美聯社)
圖為2021年1月約克維奇贏得法網冠軍。(美聯社)

世界球王約克維奇因未施打COVID-19疫苗無緣參加澳洲網球公開賽。不過，根據法國最新防疫規定，即使5月法網開打時他仍未接種疫苗，仍可能獲准捍衛法網冠軍頭銜。

本月稍早，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證在澳網開打前遭取消，因為他沒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。他上法院最後一搏，試圖留在澳洲打澳網，結果上訴失敗，16日離開墨爾本。

澳網是每年首場網球大滿貫賽事，第2場則為紅土場地的法網，約克維奇去年在法網2度封王，這也是他挑戰拿下第21座大滿貫金盃的下一個機會。

由於法國先前有一項新法律，未接種疫苗者將不准進入體育場、餐廳、酒吧和其他公共場所，因此外界原先認為，約克維奇將無法參加5月22日至6月5日在巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉辦的法國網球公開賽。

法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）先前說，一旦相關法律通過，進入體育場、戲院或展覽館都必須提供疫苗通行證，「所有觀眾，從業人員都必須遵守，包括本國與外國專業人士。」

不過，美聯社報導，根據24日生效的新法，可提供證據證明自己在過去6個月內篩檢結果呈陽性者，無需出示疫苗通行證。而約克維奇先前曾表示，他去年12月中旬的檢測結果呈陽性，因此他可能可以參加法網。

美聯社已就喬帥參加法網的問題向法國體育部提出詢問，但尚未得到回應。

法網主辦單位先前表示，針對比賽防疫規定，現在發表評論為時尚早，因為從現在到5月之間，政府防疫限制仍可能根據疫情狀況進行相應調整。

法網 疫苗 約克維奇

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