澳網／納達爾苦戰5盤晉級4強 加拿大新星輸球怒摔拍

納達爾。路透

澳洲網球公開賽 男單8強賽，西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）今天與加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）進行了一場五盤對決，納達爾在先拿兩盤的情況下一度被對手扳平，不過決勝盤納達爾重新掌控比賽節奏，最終以6：3、6：4、4：6、3：6、6：3勝出，生涯第7度挺進到澳網 男單4強賽。

本屆澳網僅失1盤的納達爾，今天在8強賽遭遇年僅22歲、世界排名第14名的沙波瓦羅夫，雙方生涯曾5度交手納達爾取得3勝2敗，不過今天卻是兩人首度在大滿貫賽碰頭。

面對比自己小了13歲的沙波瓦羅夫，納達爾在前兩盤賽事中未給對手太多機會，在首盤第4局搶先破發後，先是以6：3先下一城，第二盤則在第7局率先破發，以6：4聽牌。

不過接下來兩盤賽況卻倒轉，沙波瓦羅夫靠著強勢的發球，在第三盤第10局完成個人本場比賽首次破發，以6：4先追一盤，第四盤則是在第4局再度破發，以6：3將比賽帶入決勝盤，光是在第三、四盤，沙波瓦羅夫就發出9記愛司球，成為納達爾陷入苦戰的關鍵。

儘管在連掉兩盤後納達爾一度申請傷停，但決勝盤他表現再度回穩，並利用沙波瓦羅夫非受迫性失誤仍偏多的情況，在第二局率先破發後一路領先，最終納達爾也在耗時4小時8分鐘後以6：3勝出，取得生涯第7張澳網四強門票，而輸球的沙波瓦羅夫則是在輸球後怒砸球拍。