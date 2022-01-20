我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緩和雙邊關係 華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名？

雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

MLB／史上最老敲安快59歲 鈴木一朗45歲出賽亞洲最猛

記者藍宗標／綜合報導

大聯盟勞資爭議再起，從去年12月初封館至今，官網不再報導各隊球員動態，「懷舊系列」成為主流，特別推出史上最高齡安打球員，出現在1934年聖路易布朗隊，當時締造紀錄的歐里瑞（Charley O'Leary）已經快滿59歲，至今無人能破。

布朗隊在1953年走歷史，隔年變身巴爾的摩金鶯隊，這位阿公級球員在1934年9月30日對戰老東家老虎隊，上演難得紀錄，已經沒有多少人記得，從現代棒球的角度看來，根本不可能被改寫。

歐里瑞1904年從老虎展開大聯盟生涯，打了九個球季後，1913年轉戰紅雀隊，接下來在小聯盟和半職業球隊擔任教練兼球員，1920年成為洋基隊教練，待了10年見證3座世界大賽冠軍。

他在1934年擔任布朗隊教練時，球季賽最後一戰以球員身分亮相，離59歲生日只差15天，不但揮出安打，還賣力跑壘得分。

歐里瑞生涯11季出賽955場，一共揮出731支安打，包括3支全壘打，大聯盟官網特別提到，這3轟都是場內全壘打，在那個年代，場內全壘打並非太罕見。

官網還指出，歐里瑞從1913到1934年，相隔20年360天再出賽，也是史上最久紀錄。

大聯盟最老出賽紀錄是1965年運動家隊投手佩吉（Satchel Paige），當時已經59歲，歐里瑞排名第2老。

至於亞洲球員最高齡出賽是2019年水手隊鈴木一朗，當時已經45歲，接下來兩季是效力天使道奇隊的普荷斯，本月16日滿42歲，還在等待新合約、挑戰生涯第22季。

道奇 天使 洋基

上一則

澳網／前球王墨瑞遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

延伸閱讀

MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸
聖地牙哥母子從MLB球場墜亡 警宣布以「自殺」結案

聖地牙哥母子從MLB球場墜亡 警宣布以「自殺」結案
MLB／大聯盟提案：新人奪獎送選秀籤 球員工會不領情

MLB／大聯盟提案：新人奪獎送選秀籤 球員工會不領情
MLB／預測未來5年名人堂 官網點名一朗 …可想像他致詞

MLB／預測未來5年名人堂 官網點名一朗 …可想像他致詞

熱門新聞

約克維奇(左)現身機場。 路透

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

2022-01-16 07:41
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

2022-01-16 11:01
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（歐新社）

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

2022-01-14 04:05
NBA金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。(路透)

「沒人在意維吾爾族」 NBA金州勇士老闆惹議 球隊不挺

2022-01-18 12:47
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

2022-01-16 02:40
約克維奇因拒打疫苗遭驅逐，無緣澳網。美聯社

約克維奇也不能打法網？法國警告：拒打疫苗別想參賽

2022-01-17 21:12

超人氣

更多 >
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實