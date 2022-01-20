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MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

記者蘇志畬／綜合報導

以「二刀流」驚艷世界的大谷翔平人氣有多高？知名球員卡發行公司「Topps」公布，大谷翔平將是2022年系列1的第1號卡片，這是球迷票選結果，而前洋基隊長基特（Derek Jeter）也說：「實至名歸。」

Topps 在推特上公布，大谷翔平獲得新球季系列1第1號卡片的榮譽，過去扛起這個號碼的球員都是一時之選，包括羅賓森（Jackie Robinson）、萊恩（Nolan Ryan）以及天使隊友楚奧特（Mike Trout）。

Topps 也特別訪問前明星球員、現任馬林魚隊老闆基特，對於大谷翔平受到球迷票選獲得此榮譽，基特說：「這是他應得的，第一次遇到大谷是在退休後到日本參加慈善球賽，他跟松井秀喜同一隊，有簡單打了個招呼。」

基特說的是2015年為311大地震而舉辦的募款賽事，基特也從那時候開始關注大谷的發展，「然後他來到美國，做的事情可以說前所未見，過去只有貝比魯斯辦到，能辦到一件事就很不容易，更別說他同時兼顧投打，沒有人比他更值得這個榮譽。」

大谷翔平獲得球員卡「天字第一號」榮譽不是太意外，2021年10大價值飆升的球員卡中，他就占了兩張，其中一張就是Topps在2018年推出的新秀卡，2020年這張卡片僅售50美元，去年7月達到1126美元，增長率為926%。

大谷翔平 退休 天使

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