NBA／歐尼爾自爆撿到貝克漢皮夾 貝嫂加碼抖出老公糗事

退役NBA球星歐尼爾在節目上分享，自己曾經撿到前英格蘭國家隊隊長、曼聯傳奇巨星貝克漢皮夾的搞笑往事。 （美聯社）

許多人都有過弄丟錢包的經驗，就連大名鼎鼎的世界巨星也不例外，近日退役NBA 球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）就在節目上分享，自己曾經撿到前英格蘭國家隊隊長、曼聯傳奇巨星貝克漢(David Beckham)皮夾的搞笑往事。

歐尼爾日前偕同貝嫂維多利亞（Victoria Beckham）參與詹姆斯柯登（James Corden）所主持的「深夜秀」（The Late Late Show），歐尼爾完全沒有給貝嫂面子，爆料自己曾經意外拾獲貝克漢的錢包。

「有一天我在比佛利山 莊散步，撿到了一個皮夾，平常我撿到皮夾時，我會把裡面的錢拿出來，然後把皮夾給丟掉，不過我後來看一看，發現這錢包真不錯，結果打開發現竟然是貝克漢的，我當時真不敢相信。」

而歐尼爾成功聯絡到貝克漢後，並沒有放棄捉弄這位足壇巨星的機會，「我不想將皮夾白白交給他，所以我打電話跟他說，你得花100萬美元來贖回你的皮夾。」不過讓歐尼爾感到不可思議的是，貝克漢早已從聲音認出他，「小貝還跟我說不要鬧了，把錢包還給他。」

主持人柯登也緊接著問貝嫂是否記得這段往事，沒想到貝嫂送出「神助攻」，加碼爆料貝克漢的糗事，「其實遺失錢包對貝克漢來說是家常便飯的事了，我還特地去挑選掛鍊的皮夾來防止他遺失，沒想到他還是弄丟了。」