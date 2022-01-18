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NBA／詹皇公開道歉後 奇兵強森末節殺出助湖人逆轉爵士

記者陳元廷／綜合報導
詹姆斯(右)與衛斯特布魯克。 美聯社
詹姆斯(右)與衛斯特布魯克。 美聯社

有媒體日前搶先揭露，強森（Stanley Johnson）與湖人簽下第3份10日短約，他18日更扮演奇兵，末節表現攻守俱佳帶起反撲拯救球隊，以101比95翻盤爵士取勝，在詹姆斯（LeBron James）為球隊低迷表現道歉後中止3連敗。

為了應付前場歸隊的戈貝爾（Rudy Gobert），湖人擺上哈沃德（Dwight Howard）先發與之抗衡，紫金軍團上半場靠詹姆斯與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）進攻連線，維持領先。

不過第3節湖人遭遇亂流，投籃手感急速降溫，讓爵士反超取得雙位數領先。眼看大事不妙，沒想到竟是強森末節挺身而出，短短2分鐘就攻10分，之後還搶到進攻籃板，再妙傳布萊德利（Avery Bradley）底線砍三分。

爵士關鍵時刻也自己搞砸，不只末節進攻當機，罰球不進後還讓衛斯特布魯克抓籃板，回頭長驅直入禁區，完成進算加罰上籃，瓦解己方士氣。數據上，詹姆斯收25分、7籃板與7助攻，衛斯特布魯克與強森各獲15分；爵士以康利（Mike Conley）獲20分為首，戈貝爾也有19分、16籃板進帳。

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