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約克維奇也不能打法網？法國警告：拒打疫苗別想參賽

中央社／巴黎17日電
約克維奇因拒打疫苗遭驅逐，無緣澳網。美聯社
約克維奇因拒打疫苗遭驅逐，無緣澳網。美聯社

網壇天王約克維奇昨天才因拒打疫苗遭驅逐，無緣澳網，今天就被剛通過抗疫新法的法國政府警告，若想保住5月開打的法網寶座，則勢必接種。部分網友不滿決定，開始抵制法網。

男網世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）拒絕接種COVID-19疫苗，16日遭澳洲驅逐出境，無緣出戰澳網。

他今天回到母國塞爾維亞，貝爾格勒（Belgrade）機場外數十名支持者手持標語，高喊：「諾瓦克（約克維奇名），你是塞爾維亞的驕傲」以及「你是我們的冠軍」。

才回到母國，下一波烏雲便再度籠罩。墨爾本世紀報（The Age）寫道，「約克維奇降落貝爾格勒，於此同時，新的大滿貫風暴正等著他」。

5月22日至6月5日在巴黎羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉辦的法國網球公開賽是下一個網球主要巡迴賽事，然而這對約克維奇而言，恐怕也將相當棘手。

眼見約克維奇遭到澳洲驅趕，法國網球協會主席莫頓（Gilles Moretton）16日晚上還向法新社表示，「將就外國未接種運動員的接待進行討論」，言下之意為防疫泡泡措施。

然而當天稍晚，法國國會就通過最新抗疫法案，其中包含設置疫苗通行證。情況改變，莫頓發言隨即遭到打臉。

執政黨共和前進（LREM）國民議會黨團主席卡斯塔納（Christophe Castaner）今早接受RMC電台訪問時就堅定強調，「若約克維奇不遵守規則，則不會出賽，這規則適用於羅蘭蓋洛斯球場的所有人，包括觀眾、撿球員、專業人士。要我們為了球星破壞規則，是不可能的事」。

體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）則在推特上寫道：「一旦法案上路，本來就需要健康通行證的開放群眾場館（體育場、劇院或展場），都改為必須要有疫苗通行證，無論是觀眾、參與者、法國或外國專業人士」。

法國公開賽曾是讓球王飽嘗挫敗的地方，2011年，約克維奇和瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）在此交手失利，終結了令人驚奇的連41勝戰績；2013年他對上西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal），也是激戰4個半小時後惜敗。

在法網3屆不幸的總決賽後，約克維奇終於在2016與2021年奪下冠軍，成為公開賽世代（Open Era）中唯一在所有大滿貫賽事中奪冠的選手，而且至少兩屆。

今天消息一出，部分網友不滿球王遭法網公開賽拒之門外，並將約克維奇視為自由選擇的偶像，紛紛在推特上發起「抵制法網」（#BoycottRolandGarros）的標籤推文。發起者之一@ludovic_blanco的發文也在7個小時內獲得逾5500讚與近3000則轉推。

從現在到5月，疫情與抗疫工具未來都還會發展變化，且疫苗通行證的具體內容也尚未定案。但就目前看來，不願接種的約克維奇恐怕無緣法網。而約克維奇的出戰動向，可能也將引發輿論，並如媒體所言，成為法網新的頭痛問題。

約克維奇 法網 疫苗

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