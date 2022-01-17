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約克維奇抵塞爾維亞 支持者機場外喊：你是我們的冠軍

中央社貝爾格勒17日綜合外電報導
拒打疫苗的網壇天王約克維奇16日遭澳洲驅逐出境，無緣出戰澳網，他今天回到母國塞爾維亞，在貝爾格勒（Belgrade）機場外受到支持者歡迎。美聯社
拒打疫苗的網壇天王約克維奇16日遭澳洲驅逐出境，無緣出戰澳網，他今天回到母國塞爾維亞，在貝爾格勒（Belgrade）機場外受到支持者歡迎。美聯社

拒打疫苗的網壇天王約克維奇16日遭澳洲驅逐出境，無緣出戰澳網，他今天回到母國塞爾維亞，貝爾格勒（Belgrade）機場外的支持者喊道：「諾瓦克（約克維奇名），你是我們的冠軍！」

約克維奇（Novak Djokovic）手握9座澳洲網球公開賽冠軍，他與另兩位網球名將納達爾（Rafael Nadal）和費德瑞（Roger Federer）皆坐擁20座大滿貫。

約克維奇澳洲簽證兩度遭撤銷，無法在墨爾本球場（Melbourne Park）尋求破紀錄的第21座大滿貫，他昨天輸掉上訴後，旋即遭澳方驅逐出境。

澳洲當地的塞爾維亞人德拉庫（Alek Drakoo）原本計畫在墨爾本看約克維奇比賽，他說：「澳網100%失去了其價值。現在不管誰贏，都不太算數。因為約克維奇是（世界）第一。」

澳洲政府將球王簽證撤銷的決定與公眾輿論同調，但當局也因沒能在約克維奇入境澳洲之前解決問題而遭受批評。

據澳洲法律，約克維奇3年內不得再次取得簽證，除非移民部長接受其有令人信服或值得同情的理由。

不過，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）暗示，明年可能有辦法讓約克維奇入境。

他告訴2GB Radio商業電台：「（一個人）有機會在適當情況下返回（澳洲），（我們）到了那時候將予以考慮。」

澳洲法庭昨天裁決維持約克維奇簽證撤銷一決定的數小時後，這位世界球王搭上從墨爾本飛往杜拜的阿聯酋航空班機。

約克維奇抵達杜拜時，戴著口罩與粉絲自拍，然後乘坐機場內的接駁車前往登機口，搭乘6小時的航班飛往塞爾維亞首都貝爾格勒。

雖然多數澳洲人希望約克維奇離境，但塞國支持者在貝爾格勒的機場揮舞著國旗並說道：「諾瓦克，你是我們的冠軍！」，他們高呼球王的小名：「諾雷（Nole），我們愛你！」

法新報導，據機場的2名消息人士，約克維奇抵達貝爾格勒的尼古拉特斯拉國際機場（Nikola Tesla Airport）後不久，已從一個側邊出口匆匆離開。

約克維奇 澳洲網球公開賽 機場

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