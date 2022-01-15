NBA／豪言勇士還要再壯盛10年 老闆勉柯瑞續強到40歲

勇士老闆勉勵柯瑞到了40歲後仍要一樣強。美聯社

勇士 日前喜迎湯普森（Klay Thompson）休養兩年半後復出，老闆拉卡柏（Joe Lacob）就直呼，這一刻到來終於讓落成啟用已2年的大通中心真正完備。而曾狂言自家球隊與對手間距離要以「光年」來計，拉卡柏如今也再發豪語要勇士再強10年。

「我們目標是這個10年要繼續維持強大，我們上個10年表現非常傑出，如今就是要再奠定成功基礎。柯瑞 （Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與湯普森再來幾年都還能維持高水準表現」，拉卡柏先是肯定自家過去王朝核心說。

他接著提到陣中年輕好手，「維金斯（Andrew Wiggins）才26歲，我們還有波爾（Jordan Poole）、威斯曼（James Wiseman）、庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody），都是極具天賦且待開發的球員，我們對未來倍感振奮」。

拉卡柏也以美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady），儘管年過40還是在去年率新東家勇奪超級盃 為例，「布雷迪現在44歲了，我總是不斷告訴柯瑞，布雷迪做什麼，你就做什麼。我認為柯瑞跟湯普森能比過去球員都維持高檔表現更久」。