國王主場調侃衛少手感冰冷玩過頭,遭到聯盟禁止。 歐新社

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)近幾場有效控制失誤數,近4場僅出現4次失誤且有2場都是0失誤,但大家關注焦點並不在此,而是他冰冷到極點的投籃手感,先前甚至還被國王球場拿來大做文章。

國王球場DJ不但在衛斯特布魯克投籃不中時,播放了經典搖滾樂團「Foreigner」的名曲《Cold As Ice》,還把衛斯特布魯克選為「Ice Cold Player of the Game」,大大嘲諷他冰冷手感。不過外媒透露這舉動有些玩過頭,已被聯盟禁止。

隨隊記者康寧漢(Sean Cunningham)就在推特 表示:「儘管昨晚來作客的湖人 球員衛斯特布魯克被選為『Ice Cold Player of the Game』很好玩,但聯盟消息來源告訴我,國王這樣作法將不被允許繼續使用。」