NBA／格林掛傷號、湯普森輪休 勇士仍反彈狂勝公牛42分

勇士反彈大勝公牛42分終結連敗，也一甩近5戰嘗4敗的低潮陰霾。 美聯社

前場對公鹿上半場受震撼教育，以77比38落後給對手。勇士 15日連續出賽情況下，連本帶利在公牛身上討了回來，打完前2節以78比47重挫對手，終場就以138比96屠牛，終結連敗，也一甩近5戰嘗4敗的低潮陰霾。

公牛雖貴居東區龍頭，上一戰卻遭三巨頭首合體的籃網痛宰一頓，主場碰了一鼻子灰。此役同樣在芝加哥進行，球隊更很快遇到新的打擊，拉文（Zach LaVine）只打4分鐘就左膝扭傷退場，不幸中大幸是他能自行走離現場。

而勇士狂風暴雨 般攻勢第2節席捲而來，特別是菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）獨攬12分，打得進攻頓失重心的公牛難以招架。數據上，庫明加獲25分為首，且12投10中，效率驚人，柯瑞 （Stephen Curry）手感回溫，打3節攻19分，湯普森（Klay Thompson）此役則輪休，格林（Draymond Green）續掛傷號。

波爾（Jordan Poole）另挹注22分，維金斯（Andrew Wiggins）繳21分，兩人也都在末節作壁上觀，此外勇士本場狂飆138分，也是賽季新高，刷新去年11月對老鷹所拿127分；公牛部份，以懷特（Coby White）獲20分為佳。