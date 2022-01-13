我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓新檢察官「輕罪不起訴」等同頒發犯罪執照

亞裔好心送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 華裔路過搭救

唯一新人 小蟲羅德曼女兒加入美國女足隊訓練營

中央社芝加哥12日綜合外電報導
美國職籃NBA前球星、「小蟲」羅德曼的19歲女兒崔尼提．羅德曼(圖)，今天首度接到來自訓練營的徵召電話，她將與衛冕世界盃女子足球賽冠軍的美國隊一同練兵。美聯社
美國職籃NBA前球星、「小蟲」羅德曼的19歲女兒崔尼提．羅德曼(圖)，今天首度接到來自訓練營的徵召電話，她將與衛冕世界盃女子足球賽冠軍的美國隊一同練兵。美聯社

美國職籃NBA前球星、「小蟲」羅德曼的19歲女兒崔尼提．羅德曼，今天首度接到來自訓練營的徵召電話，她將與衛冕世界盃女子足球賽冠軍的美國隊一同練兵。

崔尼提．羅德曼（Trinity Rodman）這位天才少女是美國女子足球聯賽（National Women's Soccer League ）年度最佳新人，她效力於聯賽冠軍隊華盛頓精神隊（Washington Spirit），也是美國女子足球教練安多諾維斯基（Vlatko Andonovski）提名參加德州奧斯汀（Austin）1月19日至29日訓練營的25名球員中唯一新人。

崔尼提．羅德曼是訓練營中最年輕的球員，也是6名前鋒和3名非國家代表隊的球員之一。她原本有望參加2022年國際足總U-20女子世界盃（2022 Under-20 Women's World Cup）比賽，但這項賽事因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而被國際足總取消。

這些美國女足球員將不參加與訓練營有關的比賽，她們2022年的最初賽事將是2月舉行的「她相信盃」（SheBelieves Cup）足賽，對手有捷克、紐西蘭和冰島隊。

崔尼提．羅德曼的父親小蟲羅德曼（Dennis Rodman）曾5度獲得NBA冠軍，分別是1989和1990年效力於底特律活塞，1996年到1998年效力喬丹（Michael Jordan）領軍的芝加哥公牛。他在1992到1998年連續7次獲得NBA籃板王頭銜。

足球 NBA 世界盃

上一則

MLB／大谷翔平的十大必備物品 幾乎全是棒球

延伸閱讀

美俄密集外交未奏效 白宮：備妥情勢升級應對方案

美俄密集外交未奏效 白宮：備妥情勢升級應對方案
丹麥前總理投書 呼籲歐美挺台灣與立陶宛

丹麥前總理投書 呼籲歐美挺台灣與立陶宛
美國務院報告：北京南海聲索不符國際法規定

美國務院報告：北京南海聲索不符國際法規定
美國最西南公園 蒙古包吸睛 鑲嵌畫驚艷

美國最西南公園 蒙古包吸睛 鑲嵌畫驚艷

熱門新聞

谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2022-01-11 22:10
約克維奇發生澳洲入境風波後，7日首度發文感謝各界支持。（路透）

澳洲簽證被取消 約克維奇打破沉默：感謝全世界支持

2022-01-07 19:02
林書豪9日在CBA生涯首度得分掛0，還發生5次失誤，堪稱最慘一役。 新華社

CBA／林書豪0分5失誤淪「0來瘋」 球評：他在傷害球隊

2022-01-10 05:57
澳洲副總理喬伊斯要求約克維奇（圖）說出實情。（路透）

如何取得醫療豁免？澳洲副總理要約克維奇「說出真相」

2022-01-07 00:03
圖為塞爾維亞首都貝爾格萊德的一幅看板，畫上球王被困的鐵柵。(美聯社)

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

2022-01-11 01:35

超人氣

更多 >
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？

「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？
李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」