球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

網壇世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）12日在Instagram發布聲明，就他在2021年12月得知PCR檢測 結果呈陽性反應前的一列活動相關「持續錯誤訊息」進行說明，並承認自己在明知確診的情況下，仍出席面對面採訪與拍照活動，稱他不想讓記者失望。

根據澳洲 法院在庭審前釋出的文件，約克維奇的律師團聲稱「第一次新冠病毒PCR檢測陽性反應日期登錄於2021年12月16日」，因此獲批入境澳洲的醫療豁免。然而，約克維奇12月17日被拍到出席塞爾維亞首都貝爾格勒一個表彰年輕網球選手的活動，另有報導稱他隔天出席拍照活動。

雪梨先驅晨報即時報導轉述，約克維奇自稱他是直到12月17日的活動後才收到PCR檢測呈陽性反應的通知，同時指自己覺得有責任繼續進行法國報章《L'Equipe》12月18日約好的訪問與拍照，但取消一切其他活動，「但我確實確保拉開社交距離與戴上口罩，除了我正在拍攝照片的時候」。

約克維奇表示，雖然他受訪後回家依規定時間進行隔離，「經過審慎思考，這是一個判斷錯誤，我接受我應該重新安排這個約訪」。

約克維奇飛抵澳洲墨爾本參加澳網時簽證遭撤銷，儘管10日獲法官裁定勝訴，但律師團提交的呈堂證供就引發傳媒質疑，指他當時明知自己檢測呈現陽性，卻又照樣出席公開活動，違反祖國塞爾維亞防疫規定。塞國總理布爾納比奇（Ana Brnabic）告訴BBC記者，該由約克維奇自己負責解釋新冠檢測結果的「灰色區域」。