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林書豪CBA得分掛蛋 自勉被打倒時須再站起來

中央社台北11日電
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）

效力於中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的台裔球星林書豪，9日比賽得分掛蛋，面對外界質疑，他今天在社群媒體發文勉勵自己，「當我被打倒時，我必須再站起來」。

林書豪2019年加入CBA北京首鋼，僅待1季，還懷抱著美國職籃NBA夢想的他決定返美追夢，但後來未獲得NBA球隊青睞，本季回到CBA，再度披上北京首鋼戰袍。

不過，林書豪重返CBA之路並非一路順遂，先是去年8月在臉書透露，在中國上海隔離時被通知COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，甚至後來體重下滑，也讓他無奈地表示，「我的很多努力浪費了，什麼都不能做」。

林書豪在CBA例行賽第二階段歸隊，去年12月25日迎來首戰，至今7場比賽，場均12.4分、3.1籃板、6.1助攻，表現不太理想，有時決勝節還只能在板凳觀戰，而他在去年12月30日對戰浙江廣廈僅得2分，今年1月9日再度遭遇廣廈，出賽15分鐘，拿下4籃板、5助攻，4投0中，1分未得。

北京首鋼明天將出戰吉林東北虎，林書豪今天在社群媒體微博發文，對自己信心喊話，「當我被打倒時，我必須再站起來，當我失敗時，我必須再試一次」。

「生活從來都不是一帆風順，逆境使我們更強大。」林書豪也以媽媽曾經對他說的一席話提醒自己，「你只管盡全力去做，其他的交給上帝」。

林書豪 北京 社群媒體

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