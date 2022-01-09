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NBA／詹姆斯改打中鋒湖人起飛 ESPN點出優勢在「衛少」

聯合新聞網 / 綜合報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

37歲的老將詹姆斯（LeBron James）身材條件優異，就改打中鋒也難不倒他，《ESPN》數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）近日撰文指出，湖人在改打小球戰術後讓「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有更大發揮空間，得分火力大大提升，小球陣容儼然成為目前最適合湖人的隊形。

佩爾頓首先提出，湖人在「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）受傷後，球隊進攻效率在聯盟只排第24名，但在詹姆斯改打中鋒後竄升至聯盟第11名，每百回合得分也高達118分，難怪湖人能在近期拉出一波5連勝，順勢衝上西區第六。

文章提及，這樣的「五小陣容」其實「解放」了衛斯特布魯克，球隊陣容越小，他的得分效率就更高。這體現在詹皇擔任中鋒時，衛斯特布魯克的真實命中率從51.9％升至62.4％，失誤也降低許多，因此作者認為，在戴維斯傷癒歸隊後，他和詹姆斯將輪流擔任4、5號位。

不過作者也提出詹皇扛禁區的缺點，詹姆斯身高雖有206公分，在NBA擔任前鋒綽綽有餘，扛中鋒就顯得有點矮小了，防守能力十分有限，還是要靠戴維斯坐鎮禁區，再加上亞瑞查（Trevor Ariza）等傷兵的歸隊，將使湖人調度更加靈活，未來湖人隊主帥佛蓋爾（Frank Vogel）如何善用小球陣容，將可能是決定球隊戰績的關鍵。

媒體指出，衛斯特布魯克在陣容越矮小時，發揮得越好。美聯社
媒體指出，衛斯特布魯克在陣容越矮小時，發揮得越好。美聯社

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