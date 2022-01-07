除約克維奇外 捷克女將沃拉科娃也遭澳洲撤銷簽證

繼球王約克維奇之後，已抵達澳洲準備參加澳洲網球公開賽的捷克女將沃拉科娃，已經遭到澳洲政府撤銷簽證。Getty Images

捷克政府今天說，已抵達澳洲準備參加澳洲網球公開賽 的捷克女將沃拉科娃，已經遭到澳洲政府撤銷簽證 。世界球王約克維奇 先前因接種疫苗爭議，抵達墨爾本後簽證遭撤銷。

國營澳洲廣播公司（ABC）和「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）等澳洲媒體今天稍早引述政府消息人士報導，擅長雙打的38歲捷克女將沃拉科娃（Renata Voracova）遭到澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）拘留。

澳洲邊境檢查署今晚發布聲明，證實一名與澳洲網球公開賽（Australian Open）有關人士遭到撤銷簽證，但未提供姓名。聲明還說：「這名人士已被帶往移民拘留地點，等待遣返離開澳洲。」

根據法新社今晚拍到的畫面，在澳網比賽城市墨爾本（Melbourne）的一個移民拘留場所，一名似乎是沃拉科娃的女性從窗戶往外窺探。這個拘留中心是由公園飯店（Park Hotel）改裝，目前有32位難民和尋求庇護者待在裡面。

據信約克維奇（Novak Djokovic）目前也是被臨時拘留在這裡。捷克外交部透過電子郵件告訴法新社：「沃拉科娃和約克維奇待在同一個拘留所。」

澳洲報紙報導，世界排名第81的沃拉科娃據信是在2021年12月入境澳洲，當時她聲稱因近期感染過COVID-19，而得以豁免接種疫苗。

報導還說，沃拉科娃被告知她必須很快離境。目前仍不清楚，她是否會像同樣以醫療豁免取得澳洲簽證的約克維奇般，提出法律挑戰。

捷克外交部對法新社表示，它正就沃拉科娃遭拘留向澳洲表達抗議，但沃拉科娃「因為訓練選擇受限」，已決定不參加澳網並同意離境。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天稍早透露，除了喬科維奇外，澳網另有2人的簽證正遭到調查。有報導說，分別是一名球員和一名工作人員。

澳洲邊境檢查署今晚也說，另有一位身分未曝光人士經過他們調查後，已「自願離開澳洲」。

澳洲政府今天曾表示，未完整接種疫苗的外籍人士若近期曾染疫，不代表能夠獲准入境。