我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球新冠病例突破3億 過去一周平均每天增193萬例

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

除約克維奇外 捷克女將沃拉科娃也遭澳洲撤銷簽證

中央社墨爾本7日綜合外電報導
繼球王約克維奇之後，已抵達澳洲準備參加澳洲網球公開賽的捷克女將沃拉科娃，已經遭到澳洲政府撤銷簽證。Getty Images
繼球王約克維奇之後，已抵達澳洲準備參加澳洲網球公開賽的捷克女將沃拉科娃，已經遭到澳洲政府撤銷簽證。Getty Images

捷克政府今天說，已抵達澳洲準備參加澳洲網球公開賽的捷克女將沃拉科娃，已經遭到澳洲政府撤銷簽證。世界球王約克維奇先前因接種疫苗爭議，抵達墨爾本後簽證遭撤銷。

國營澳洲廣播公司（ABC）和「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）等澳洲媒體今天稍早引述政府消息人士報導，擅長雙打的38歲捷克女將沃拉科娃（Renata Voracova）遭到澳洲邊境檢查署（Australian Border Force）拘留。

澳洲邊境檢查署今晚發布聲明，證實一名與澳洲網球公開賽（Australian Open）有關人士遭到撤銷簽證，但未提供姓名。聲明還說：「這名人士已被帶往移民拘留地點，等待遣返離開澳洲。」

根據法新社今晚拍到的畫面，在澳網比賽城市墨爾本（Melbourne）的一個移民拘留場所，一名似乎是沃拉科娃的女性從窗戶往外窺探。這個拘留中心是由公園飯店（Park Hotel）改裝，目前有32位難民和尋求庇護者待在裡面。

據信約克維奇（Novak Djokovic）目前也是被臨時拘留在這裡。捷克外交部透過電子郵件告訴法新社：「沃拉科娃和約克維奇待在同一個拘留所。」

澳洲報紙報導，世界排名第81的沃拉科娃據信是在2021年12月入境澳洲，當時她聲稱因近期感染過COVID-19，而得以豁免接種疫苗。

報導還說，沃拉科娃被告知她必須很快離境。目前仍不清楚，她是否會像同樣以醫療豁免取得澳洲簽證的約克維奇般，提出法律挑戰。

捷克外交部對法新社表示，它正就沃拉科娃遭拘留向澳洲表達抗議，但沃拉科娃「因為訓練選擇受限」，已決定不參加澳網並同意離境。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天稍早透露，除了喬科維奇外，澳網另有2人的簽證正遭到調查。有報導說，分別是一名球員和一名工作人員。

澳洲邊境檢查署今晚也說，另有一位身分未曝光人士經過他們調查後，已「自願離開澳洲」。

澳洲政府今天曾表示，未完整接種疫苗的外籍人士若近期曾染疫，不代表能夠獲准入境。

澳洲網球公開賽 簽證 約克維奇

上一則

澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證

下一則

北京冬奧／張藝謀擔任總導演 史上第1「雙奧」導演

延伸閱讀

約克維奇簽證卡關遭拘留 粉絲冒雨聲援：讓他自由

約克維奇簽證卡關遭拘留 粉絲冒雨聲援：讓他自由
約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境

約克維奇打法網沒問題 法國沒接種疫苗可入境
澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證

澳網／被約克維奇案例連累？澳洲取消捷克網球女將簽證
網球／約克維奇拒打疫苗 法網恐再吃閉門羹

網球／約克維奇拒打疫苗 法網恐再吃閉門羹

熱門新聞

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

2022-01-03 16:11
北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運。（路透）

NHL不參加北京冬奧 球員不滿：連選擇權都不給

2021-12-30 03:53
林書豪繳出22分、8助攻表現，但比賽關鍵時刻仍被教練團「棄用」。（Getty Images）

籃球／地位不保？林書豪攻22分仍不被信任 末節坐板凳

2022-01-03 00:37
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。Getty Images

北京冬奧 法新社點名5位最受矚目運動員

2022-01-03 17:10
圖為墨爾本機場。（美聯社）

澳網醫療豁免無用？約克維奇為何被澳洲「強制遣返」

2022-01-06 00:48
北京首鋼隊球員林書豪。(新華社)

林書豪坎坷2021還沒結束 CBA只得2分 寫個人新低

2021-12-31 03:36

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易

保密到生產 「華裔前冰后」關穎珊產女 自曝懷孕不容易
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋