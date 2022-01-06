NBA／全明星賽第一階段票數 柯瑞、杜蘭特分居人氣王
NBA官方公布2022年全明星賽第一階段的得票結果，柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）分別高居西區、東區的人氣王。柯瑞是獲得258萬4623票，杜蘭特得到236萬435票。
除了兩人外，得票數超過200萬的球員還有詹姆斯（LeBron James）的201萬8725票，以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的214萬5835票。
西區目前在前場領先的球員分別是詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic）和喬治（Paul George）；後場則是柯瑞和唐西奇（Luka Doncic）。
西區前場領先的球員分別是杜蘭特、安戴托昆波和安比德（Joel Embiid）；後場則是德羅展（DeMar DeRozan）和哈登（James Harden）。
聯盟將會在1月14日公布第二階段的投票結果；1月28日將公布東西區先發名單，至於替補陣容會在2月4日公布。
The first WEST returns for #NBAAllStar 2022!— NBA (@NBA) January 6, 2022
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