NBA／全明星賽第一階段票數 柯瑞、杜蘭特分居人氣王

明星賽首階段票選結果，柯瑞重回西區人氣王。（美聯社）

NBA 官方公布2022年全明星賽第一階段的得票結果，柯瑞 （Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）分別高居西區、東區的人氣王。柯瑞是獲得258萬4623票，杜蘭特得到236萬435票。

除了兩人外，得票數超過200萬的球員還有詹姆斯（LeBron James）的201萬8725票，以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的214萬5835票。

西區目前在前場領先的球員分別是詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic）和喬治（Paul George）；後場則是柯瑞和唐西奇（Luka Doncic）。

西區前場領先的球員分別是杜蘭特、安戴托昆波和安比德（Joel Embiid）；後場則是德羅展（DeMar DeRozan）和哈登（James Harden）。

聯盟將會在1月14日公布第二階段的投票 結果；1月28日將公布東西區先發名單，至於替補陣容會在2月4日公布。