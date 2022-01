NBA／全明星賽第一階段票數 柯瑞、杜蘭特分居人氣王

NBA 官方公布2022年全明星賽第一階段的得票結果,柯瑞 (Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)分別高居西區、東區的人氣王。柯瑞是獲得258萬4623票,杜蘭特得到236萬435票。

除了兩人外,得票數超過200萬的球員還有詹姆斯(LeBron James)的201萬8725票,以及安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的214萬5835票。

西區目前在前場領先的球員分別是詹姆斯、約柯奇(Nikola Jokic)和喬治(Paul George);後場則是柯瑞和唐西奇(Luka Doncic)。

西區前場領先的球員分別是杜蘭特、安戴托昆波和安比德(Joel Embiid);後場則是德羅展(DeMar DeRozan)和哈登(James Harden)。

聯盟將會在1月14日公布第二階段的投票 結果;1月28日將公布東西區先發名單,至於替補陣容會在2月4日公布。

