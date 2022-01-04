彭帥稱未遭性侵 法網球女將柯爾妮：還是擔心她

中國女子網球名將彭帥。 美聯社

中國網球選手彭帥 指控高官性侵 引發風波，隨後改口稱自己的發文被誤解，法國網球女將柯爾妮今天表示，她還是有點擔心彭帥，希望更清楚瞭解這位前女雙球后的情況。

彭帥去年11月2日在微博發文，指控國務院前副總理張高麗在長達數年的時間裡強迫她發生性關係，此後彭帥一段時間沒露面，讓外界懷疑她已「被消失」，國際網壇和人權團體紛表關切。

世界女子職業網球協會（WTA）因擔心彭帥的安危，暫停在中國的賽事，並表示彭帥公開露面未能解決或減輕有關她安全的疑慮。

彭帥接著於上月表示，自己從未指控任何人性侵她，她在社群媒體上的貼文被誤解了。而張高麗從未對此事置評。

柯爾妮（Alize Cornet）今天在WTA墨爾本夏季賽1站（Melbourne Summer Set 1）首輪敗給日本好手大坂直美 （Naomi Osaka），賽後柯爾妮說：「我還是有點擔心她（彭帥）。」

「我得說這種情況還是讓我感到不舒服，我不知道她怎麼樣了。」

「我真的不知道要再對這件事想些什麼；我不知道哪邊是事實，哪邊是謊言。」

柯爾妮是率先以推特主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）力挺彭帥的選手之一。包括大坂直美、小威廉絲（Serena Williams）、金恩夫人（Billie Jean King）等現役和退役球員都加入發聲行列，要求證明彭帥安全。

柯爾妮說：「我真的很開心這些人跟進我的作法，事情轉折真的出人意料，像是（WTA主席）賽門（Steve Simon）的反應，以及之後每件事，都非常、非常重大。」

「我不確定（對彭帥來說）有沒有改變什麼，很難知道她的處境受到什麼影響，情況不是非常清楚…我只是盡力往好處想，希望她人很好。我覺得我無力再做些什麼了。」