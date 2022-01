《ESPN》記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)4日最新消息透露,湯普森(Klay Thompson)有望10日在主場對騎士比賽在歷經2年多後回歸。

湯普森復出與否決定預計會在勇士 結束客場最後背靠背出賽後有所定論,他目前是處於隨隊狀態,而返回舊金山 後距離對騎士比賽會有2天時間再作最後評估。

教頭柯爾(Steve Kerr)先前就預告,湯普森一回歸就會擔任先發,而湯普森也再三強調首戰希望留在主場,盼讓一路支持球迷見證此一時刻。湯普森日前訓練狀態受到一致好評,更趁延賽期間與勇士先發有過合練機會。

"I'll be back soon... Smooth waters never made a skilled sailor." Klay Thompson. SOON pic.twitter.com/S0i4goWjcM