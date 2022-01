球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊成功找到一名熱心的女球迷,宣稱這是別具意義的勝利。這名球迷發現一名球隊人員頸部長痣,懷疑是癌,沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。

溫哥華加人隊(Vancouver Canucks)昨天在推特 上傳設備助理經理韓密爾頓 (Brian "Red" Hamilton)的信,希望外界協尋「一位非常特別的人士」,此人去年10月曾在西雅圖 觀賽。

韓密爾頓寫道:「在此要告訴這位我正在尋找的女性,妳改變了我的人生,我希望能找到妳,當面說聲『真的非常感謝妳』。」

這名女性去年10月23日曾坐在溫哥華加人隊後方的觀眾席,觀看加人隊與新球隊西雅圖海妖(Seattle Kraken)比賽,當時她拚命想引起韓密爾頓的注意。

她靈機一動拿手機 打字,然後舉起來貼近看台和加人隊板凳席之間的玻璃隔板,好讓韓密爾頓能看到手機上的訊息,上頭寫著「你脖子後面的痣可能是癌,請快去看醫生」。

加人隊昨天在推特貼出韓密爾頓的尋人啟事後,消息迅速在網路瘋傳。約一小時後,加人隊成功找到這名女性,她是22歲學生波波維奇(Nadia Popovici),最近剛錄取醫學院。

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a