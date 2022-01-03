球迷見痣疑癌提醒就醫 NHL球隊人員找到恩人致謝

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊一位球迷（左）發現一名球隊人員（右）頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。（圖取自twitter.com/Canucks）

北美職業冰球NHL溫哥華加人隊成功找到一名熱心的女球迷，宣稱這是別具意義的勝利。這名球迷發現一名球隊人員頸部長痣，懷疑是癌，沒想到提醒就醫的舉動救了他一命。

溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）昨天在推特 上傳設備助理經理韓密爾頓 （Brian "Red" Hamilton）的信，希望外界協尋「一位非常特別的人士」，此人去年10月曾在西雅圖 觀賽。

韓密爾頓寫道：「在此要告訴這位我正在尋找的女性，妳改變了我的人生，我希望能找到妳，當面說聲『真的非常感謝妳』。」

這名女性去年10月23日曾坐在溫哥華加人隊後方的觀眾席，觀看加人隊與新球隊西雅圖海妖（Seattle Kraken）比賽，當時她拚命想引起韓密爾頓的注意。

她靈機一動拿手機 打字，然後舉起來貼近看台和加人隊板凳席之間的玻璃隔板，好讓韓密爾頓能看到手機上的訊息，上頭寫著「你脖子後面的痣可能是癌，請快去看醫生」。

加人隊昨天在推特貼出韓密爾頓的尋人啟事後，消息迅速在網路瘋傳。約一小時後，加人隊成功找到這名女性，她是22歲學生波波維奇（Nadia Popovici），最近剛錄取醫學院。

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

韓密爾頓找到恩人後在記者會上說：「我很高興，寫這封信只是因為我真的很想讓她知道，她的堅持和她所做的一切都有受到重視。」

他說他從來沒有注意到自己頸部長痣，後來檢查發現是惡性黑色素瘤，醫師已將其切除。

韓密爾頓說：「她是英雄。我想讓大家知道，這一切不是關乎於我，而是攸關一位了不起的人花時間注意到令人擔憂的地方，然後在冰球比賽的混亂中設法指出來。」

加人隊再度到西雅圖出戰海妖隊，韓密爾頓昨晚趁機會和波波維奇相見歡，並且相擁致謝。

根據加人隊上傳兩人相見的影片，波波維奇表示她今年稍後將開始就讀醫學院。她告訴韓密爾頓：「以這樣的方式展開我的醫學院之旅真是太棒了！真是相當珍貴。我想說的是我很為你高興，很高興你去檢查了。」

加人隊和海妖隊宣布共同捐贈波波維奇1萬美元獎學金，以示感謝。