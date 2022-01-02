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梅西返鄉度假染疫 暫回不了法國 缺席法國盃32強

梅西返鄉度假染疫 暫回不了法國 缺席法國盃32強

中央社／巴黎2日綜合外電報導
巴黎聖日耳曼隊球星梅西在故鄉阿根廷確診新冠，確定缺席明天法國盃32強賽事，而且要等到驗出陰性才會返法。（Getty Images）
巴黎聖日耳曼隊球星梅西在故鄉阿根廷確診新冠，確定缺席明天法國盃32強賽事，而且要等到驗出陰性才會返法。（Getty Images）

巴黎聖日耳曼隊球星梅西在故鄉阿根廷確診COVID-19，確定缺席明天法國盃32強賽事，而且要等到驗出陰性才會返法，目前還不知道他能否出戰9日的法國甲級聯賽（Ligue 1）賽事。

法新社報導，曾獲7座金球獎（Ballon d'Or）的梅西（Lionel Messi）連同三名隊友，在明天對戰瓦訥奧林匹克俱樂部（Vannes OC）的法國盃（French Cup）賽事之前確診。

梅西是在阿根廷故鄉羅薩里奧（Rosario）被驗出COVID-19陽性反應，目前正在隔離。

巴黎聖日耳曼總教練波切提諾（Mauricio Pochettino）在記者會上表示，梅西持續與他們的醫療團隊聯繫，一旦篩檢呈陰性反應，即能回到法國。

梅西將錯過明天的賽事，波切提諾說，不清楚梅西9日能否現身里昂（Lyon），出戰巴黎聖日耳曼在冬季假期結束後的首場法甲賽事。

其他三名確診球員分別是後衛柏納特（Juan Bernat）、後備守門員利柯（Sergio Rico）和司職中場的19歲小將比圖馬扎拉（Nathan Bitumazala）。球隊表示他們現在都在隔離，遵照適當衛生準則。

梅西曾獲六次世界足球先生、六座歐洲金靴獎，去年夏天感性離開西甲豪門巴塞隆納後轉戰巴黎，但初期並不順利，出戰11場法甲賽事只為巴黎聖日耳曼踢進一球，不過他在歐洲冠軍聯賽（Champions League）進球五次。

另外，巴黎聖日耳曼也提到，隊上另一名球星內馬爾（Neymar）11月腳踝受傷後，還在故鄉巴西接受治療，目前仍維持約三周後回去訓練的規畫。

梅西 巴黎聖日耳曼 足球

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