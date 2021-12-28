MLB／數據專家預估：大谷翔平明年40轟、7勝

棒球數據分析大老詹姆斯（Bill James）預估，明年打者大谷上看40轟，不過投手翔平成績則會下修。 (美聯社)

美職天使隊好手大谷翔平 今年的二刀流成就獲得多項大獎，包括剛頒發的美聯社年度最佳男運動員獎，棒球數據分析大老詹姆斯（Bill James）預估，明年打者大谷上看40轟，不過投手翔平成績則會下修。

每年年底出版的詹姆斯手冊（Bill James Handbook）會根據球員當季數據，去預測來年表現，2022年版的將大谷翔平作為封面代表人物，而且一次出現投、打兩張照片，向他的二刀流致敬。

這是日本 球員第三次登上此系列手冊封面，在大谷翔平之前是1996年道奇 隊的野茂英雄、2014年遊騎兵隊的達比修有，鈴木一朗倒是沒有上過封面。

大谷翔平今年球季敲出46轟，排名大聯盟第三，另有138支安打、100分打點，打擊率2成57，在投手丘上更取得9勝2敗、防禦率3.18，另有156次三振的成績。

詹姆斯對於大谷翔平明年球季的打擊表現預估是40轟、打擊率2成48，雖然看似下修，不過40轟的預估與今年全壘打王小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）相同，而另一位並列的全壘打王培瑞茲（Salvador Perez）預估是36轟。

至於投手翔平的成績則評價相對嚴苛，手冊中預估大谷翔平會以投手身分出賽22場拿下7勝6敗、防禦率4.07，都低於今年的表現。

至於其他日本球員明年成績，教士隊的達比修有預計拿下10勝7敗、防禦率3.57，海盜隊的筒香嘉智則會是打擊率2成22、12發全壘打。