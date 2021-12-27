我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

過去2周…7州Omicron確診增3倍 夏威夷暴增近10倍

NBA／12月200球員觸發防疫條例 聯盟將隔離期減至6天

中央社 / 紐約27日電
太陽中鋒艾頓（左）觸發健康安全協議。 美聯社
太陽中鋒艾頓（左）觸發健康安全協議。 美聯社

多家媒體報導，先前觸發美國職籃NBA有關COVID-19健康暨安全條例者，須隔離10天不得出賽，但因為12月有太多球員受到波及，NBA決定將隔離期縮短為6天。

根據體育電視頻道ESPN報導，截至今天為止，有200多名球員觸發NBA有關COVID-19的健康暨安全條例，且幾乎都是在12月被放入不得出賽的名單中，名單中還包括6名總教練。

依照新規定，6天隔離期滿後，能否立即進到球場，仍取決於COVID-19篩檢結果，只有在檢測結果顯示不再具有傳染風險後才能歸隊。

NBA將允許球員在新的6天隔離期結束後重回球場，前提是他們的核酸檢驗Ct值達到35。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在今天宣布，確診者若沒有出現症狀，隔離時間將從10天縮短為5天。

光是在今天就有27名球員因為觸發NBA防疫條例，被列入不得出賽名單。由於擔心假期後疫情再起，NBA在耶誕節後的兩周將加強篩檢。

新的6天隔離期政策實際執行的時間，是從球員驗出陽性反應的隔天開始，所以基本上確診球員將會暫離球場至少7天。

儘管聯盟因當前確診病例激增而被迫延後一些比賽，NBA總裁席佛（Adam Silver）在這個月表示，聯盟會設法挺過這波疫情。

席佛在ESPN節目NBA Today上說：「我們當然已經考慮過所有的選項，但坦白說，我們不知道現在暫停賽季的邏輯是什麼。這個病毒無法被根除，我們得學會與它共存。」

據報NBA球員的疫苗接種率達97%，已打追加劑的比例超過65%。NBA同時也在其他地方著力，最近決定要求在球隊周遭運作的媒體和個人在明年1月5日前打完追加劑。

NBA 疫情 篩檢

上一則

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員

下一則

花滑／羽生結弦進軍北京冬奧 粉絲關切能否帶小熊維尼

延伸閱讀

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員

NBA／湖人不續簽？傳湯瑪斯將成自由球員
NBA／格林觸發健康安全協議 勇士累積5人隔離

NBA／格林觸發健康安全協議 勇士累積5人隔離
NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠像流感」專家、球迷齊轟

NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠像流感」專家、球迷齊轟
NBA商討季中錦標賽 冠軍球隊每人拿100萬獎金

NBA商討季中錦標賽 冠軍球隊每人拿100萬獎金

熱門新聞

北美職業冰球聯盟（ NHL）主席貝特曼今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，NHL球員將不會參與明年2月北京冬奧男子冰球賽。美聯社

NHL正式證實 球員因疫情不會參與北京冬奧

2021-12-22 14:16
林書豪(右)曾在尼克打出不可思議的「林來瘋」。（歐新社資料照片）

最想看到誰重返NBA？尼克被點名「考慮一下林書豪」

2021-12-26 09:23
詹姆斯被爆出很想重返騎士。（路透）

NBA／詹姆斯想3度重返騎士？知情人士：這是公開的秘密

2021-12-20 18:45
林書豪北京見面會，媒體問及好友王力宏事件，遭公關強勢打斷採訪。(記者賴錦宏／攝影)

林書豪北京見面會 被問王力宏…苦笑拒答

2021-12-20 04:15
戴資穎遭遇像是女版李宗偉。(本報資料照片)

羽球／戴資穎獨缺2大賽冠軍 印媒戲稱「女版李宗偉」

2021-12-24 07:43
林書豪（右）在比賽中投籃。 （新華社）

籃球／林書豪回歸中國首戰 23分、6助攻率北京首鋼奏捷

2021-12-25 20:26

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」
專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她