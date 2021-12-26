花滑／羽生結弦放話再跳出四周半 挑戰冬奧3連霸

羽生結弦在男子單人滑自由滑比賽中。（新華社）

兩屆冬奧花樣滑冰男單冠軍羽生結弦 26日晚在全日本 錦標賽暨北京冬奧 預選賽中奪得冠軍，順利贏得北京冬奧參賽資格。他賽後表示，將在北京完成一次「真正的四周半跳（4A）」並爭取三連冠。

羽生結弦因傷退出了本賽季國際滑聯花滑大獎賽，進入本次全日錦標賽前三成為他參加北京冬奧的最後機會。他在24日的男單短節目比賽中以111.31分超過了本賽季國際滑聯賽事的最高分，令世界看到了「絕對王者」的歸來。

當天晚上的自由滑比賽，他在32名選手中壓軸上場。和上賽季一樣，羽生再次選擇《天與地》作為自由滑曲目。該曲原作出自日本作曲家富田勳，講述日本戰國武將上杉謙信的一生。羽生本人參與了編曲，他對於花滑的價值觀和世界觀「與上杉謙信走向徹悟的價值觀有些相似」。

伴著《天與地》雄渾厚重的音樂響起，全場屏息凝神，注視著羽生挑戰前無古人的四周半。騰空高跳，旋轉！雖然兩腳著地，但全場仍掌聲雷動，之後他六跳全部完美完成。當他結束所有動作，全場觀眾一齊起立，彩旗和橫幅飄滿全場。

211.05分！他以322.36的總分第六次贏得全國冠軍，超過第二名宇野昌磨26分多。當主持人告訴羽生，他已經獲得北京冬奧參賽資格時，他露出了燦爛的笑容：「說實在的，鬆了一口氣。練習的時候常常有要哭了的感覺，也常想不知道還能見到幾次這樣的風景。此前的努力，一幕幕浮現在眼前。」

羽生結弦整套動作一共七跳，開場即是四周半。四周半跳的基礎得分是12.5，僅比四周高一分，從分值上看可以說是高風險低回報，但它寄託著羽生無法釋手的夢想。23日，他在四次公開練習中十多次挑戰四周半，最接近成功的一次是單足落地，略微旋轉不足。他坦言，在私下的練習中也還「沒有一次完全成功」。

對於當天挑戰四周半的表現，羽生說：「我覺得我努力了。說實話，大家看到我第一天公開練習時接近成功的那一次，覺得我練得很好了，其實兩周前還完全不行，旋轉很不足，也站不住。這兩周才好一些，但也不是每天都能那樣。今天中午的練習狀態也很不好，我心情也有些低落。所以正式比賽時那樣（雙腳落冰），我覺得在現在可以接受。我會繼續努力練習的。」

關於在北京冬奧上會否挑戰四周半跳和爭取三連冠，羽生給出了肯定的回答。「既然參加了，我就想要穩穩獲勝。我會在北京冬奧上跳出真正的、不是現在這種程度的四周半。」他說，「蟬聯奧運冠軍是我從小以來的夢想，但說實話，我本來沒想過實現三連冠。但在大家的期望下，以及我也有想挑戰的事情，還有看到其他項目各個年齡的運動員挑戰自我，我開始感到現在擁有挑戰三連冠資格的只有我。所以我開始想要描繪那樣的情景，以不同於以前的優勢來迎戰北京冬奧。」

平昌冬奧亞軍宇野昌磨、本賽季國際滑聯花滑大獎賽中獲兩站冠軍的鍵山優真分別獲得本次全日錦標賽男單亞軍和季軍，同樣得到了參加北京冬奧的資格。