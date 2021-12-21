NBA／自己的紀錄自己破 柯瑞將寫連續最多場命中三分球

柯瑞只要在接下來四場比賽都有三分球進帳，他將打破自己的舊紀錄，締造聯盟最長連續場次投進三分。(美聯社)

柯瑞 (Stephen Curry)上星期才正式成為聯盟三分球進球新紀錄保持人，看來他又要再寫歷史，只要在接下來四場比賽都有三分球進帳，他將打破自己的舊紀錄，締造聯盟最長連續場次投進三分。

柯瑞上一場沒投進三分球的比賽要追溯到2018年的11月8日，當時在面對公鹿一戰，咖哩小子僅出賽26分鐘就因傷提前退場，遺憾留下外線4投中0的成績。

不過自此之後的每一場比賽，柯瑞都有三分球進帳，他在季初已經靠著連續129場比賽超車三分射手考佛（Kyle Korver），寫下聯盟史上第二佳紀錄，目前他要再超越的對象，不是別人而正是他自己在2016年創下的連續157場。

2016年11月4日面對湖人 的比賽，柯瑞全場外線投10中0，終止連續157場投進三分球的紀錄，但就在重零開始的下一戰，柯瑞強勢反彈，單場投進13個三分球打破NBA當時最高紀錄。

柯瑞現在是連續154場命中三分球，只要4場就能再創佳績，不過勇士 接下來的對手不容小覷，分別是灰熊、太陽、爵士、金塊和熱火，尤其這幾隊幾乎都是聯盟出名的防守強隊，想必會設法阻止柯瑞在他們面前破紀錄，再加上勇士最近也有兩名主將維金斯（Andrew Wiggins）和波爾（Jordan Poole）觸犯安全協議，柯瑞在帶領球隊贏球之餘，也要努力將自己的歷史紀錄往前推進。