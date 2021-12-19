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羽球世錦賽／不敵山口茜 戴資穎「銀」恨仍寫個人最佳

記者曾思儒／即時報導
戴資穎。(圖／Badminton Photo提供，資料照)
戴資穎。(圖／Badminton Photo提供，資料照)

台灣羽球「世界球后」戴資穎首闖世錦賽最終戰，今天碰日本「一姊」、世界排名第3的山口茜，首局以14：21讓出，第二局再因大腿舊傷影響跑動，以11：21讓出勝利，沒能拿下台灣史上第一面世錦賽金牌。

戴資穎過去6度挑戰世錦賽，連5度都在8強止步，今年東京奧運奪下銀牌後就全力為世錦賽準備，沒有參加任何世界巡迴賽；來到西班牙，戴資穎雖有兩場打滿3局，仍以第一種子身分拿到決賽門票，並和第2種子山口茜會師決賽。

兩人過去已經17度碰頭，戴資穎取得10勝7敗些微優勢，不過最近一次碰頭已是2019年7月的印尼公開賽，當時由山口茜直落2奪勝、中斷對戰2連敗。

今天第18度碰頭，首局戴資穎一度取得7：4領先，但被山口茜先追平，長拍對峙下戴資穎失誤再增加，13：15時又讓山口茜連拿4分拉開比數，以14：21讓出首局。

第一局結束後，戴資穎將大腿的彈繃拆下，儘管開局陷入1：4落後，但接續連拿6分反超；山口茜先追到9：9，接續再連拿2分，反以11：9領先進入暫停。

恢復比賽後山口茜率先得分，再靠戴資穎回球出界、掛網追加分數，先取得19：11優勢；戴資穎機會球掛網讓山口茜收到「冠軍點」，加上最後一球誤判，讓山口茜發球直接得分，以21：11迎接個人第一面世錦賽金牌。

「羽球精靈」鄭韶婕2011年打進世錦賽最終戰但無緣金牌，相隔10年戴資穎闖進決賽至少追平紀錄，今年雖沒能締造史無前例的金牌成績，銀牌仍寫下個人最佳。

羽球 東京奧運 印尼

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