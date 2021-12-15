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NBA／柯瑞登基三分球王 送勞力士給這3人

記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員。（美聯社）

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）成為NBA史上三分球進球數第一位的球員，加上球隊以105：96擊敗尼克隊，可說雙喜臨門；他賽後還特別送上勞力士名表給兩位老戰友格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala），作為感謝兩人一路陪伴的禮物。

不只準備兩只手表，柯瑞也為「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）準備同樣的禮物，不過復健中的湯普森並沒隨隊展開連五場的客場旅程，當天沒能同場見證柯瑞歷史之夜，只能等勇士回到主場後再迎接特別紀念。

2009年選秀會被勇士隊挑中的柯瑞，本季是第13個NBA球季；湯普森是2011年加入，再隔年格林也成勇士一員，三人生涯都是效力同支隊伍。伊古達拉2014加入NBA後，前七個球季都效力76人隊，效力金塊隊一年後在2013年加入勇士，和「浪花兄弟」及格林聯手六個賽季，一起共享連五季打進總冠軍賽、摘下3冠的榮耀，19年轉戰熱火兩季後今年再回歸勇士。

湯普森、格林和伊古達拉是陪伴柯瑞最久的隊友，柯瑞目前2977顆進球中，有超過400個助攻是記在格林身上，是柯瑞締造新頁的重要推手之一，無怪乎柯瑞特別準備禮物感謝三位特別夥伴。

柯瑞 勇士 NBA

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