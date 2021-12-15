疫情難擋 美國NBA、NFL等職業運動聯盟爆發染疫潮

NBA等美國職業運動聯盟爆發染疫潮。美聯社

英國曼聯、加拿大職業冰球隊卡加利火焰、美國芝加哥公牛隊本周都陸續取消賽事，顯示Omicron新冠變異株對各大職業運動的衝擊。

體育媒體NFL Network報導，美國職業美式足球聯盟（NFL）13日有36名球員進入「後備／確診名單」，人數為該名單2020年建立以來最多，且情況可能惡化，14日新增確診病例可能超過25人。

NFL已爆發感染潮。克里夫蘭布朗隊14日把八名球員列入染疫名單，但該隊18日對上拉斯維加斯突襲者隊的賽事，目前賽期仍未更動。

另據ESPN報導，洛杉磯公羊隊的訓練設施14日也因疫情 關閉。鑒於疫情惡化，NFL官方也要求球隊教練、管理人員及球隊職員，須在本月27日前接種追加劑。

NBA也苦於疫情爆發。除了公牛隊的比賽須延期舉行外，籃網隊14日晚間的賽事也有五名球員因染疫無法上場。NBA官方說，聯盟97%的球員已完整接種疫苗，接種加強針的比率也超過60%。

ESPN報導，湖人 隊因一名球員染疫取消了14日的訓練。其他湖人隊的職員，也被告知在赴達拉斯比賽前，應先接受篩檢。

印第安納溜馬隊教練卡萊爾近期篩檢後呈新冠肺炎陽性反應，多倫多暴龍隊總裁尤基利儘管已接種追加劑，仍於近日染疫。