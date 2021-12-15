NBA／柯瑞獲贈「2974」球衣 傳奇三大射手拍下歷史合影
在柯瑞（Stephen Curry）正式突破三分球紀錄的夜晚，獲得了來自兩大傳奇前輩艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）送上的特殊禮物，一件印有「2974」數字的紀念球衣。
賽前在勇士休息室中，這件「2974」勇士球衣連同艾倫、米勒的球衣就掛在柯瑞的更衣櫃上；比賽結束後，3人各自拿著球衣留下充滿紀念意義的畫面，而柯瑞另外也單獨坐在地上和這三件球衣合影，象徵著歷史的傳承。
「這禮物非常特別。我對這個數字想了很長一段時間，在我的球鞋上甚至還有這個數字，這是歷史性的一天。」柯瑞說。
「米勒和艾倫這兩位傳奇射手，我從小就是看著他們打球長大的，我知道三分球對他們的重要意義，當然還有我的父親。我很幸運能夠達成這項里程碑。」
Legends only! 💦 NBA75?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBA75 #NBAJerseyDay pic.twitter.com/SryGb13YPX— NBA (@NBA) December 15, 2021
上一則
NBA／柯瑞打破三分球紀錄 艾倫被超越後場邊擁抱致意
下一則
FB留言