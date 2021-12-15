NBA／柯瑞獲贈「2974」球衣 傳奇三大射手拍下歷史合影

柯瑞賽後獲贈「2794」球衣，並與艾倫及米勒兩大傳奇一起合影。 取材自NBA官方推特

在柯瑞 （Stephen Curry）正式突破三分球紀錄的夜晚，獲得了來自兩大傳奇前輩艾倫（Ray Allen）、米勒（Reggie Miller）送上的特殊禮物，一件印有「2974」數字的紀念球衣。

賽前在勇士 休息室中，這件「2974」勇士球衣連同艾倫、米勒的球衣就掛在柯瑞的更衣櫃上；比賽結束後，3人各自拿著球衣留下充滿紀念意義的畫面，而柯瑞另外也單獨坐在地上和這三件球衣合影，象徵著歷史的傳承。

「這禮物非常特別。我對這個數字想了很長一段時間，在我的球鞋上甚至還有這個數字，這是歷史性的一天。」柯瑞說。

「米勒和艾倫這兩位傳奇射手，我從小就是看著他們打球長大的，我知道三分球對他們的重要意義，當然還有我的父親。我很幸運能夠達成這項里程碑。」