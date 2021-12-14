我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婆媳問題？周刊爆王力宏結束8年婚

美最近11周 10萬人染疫亡 多數地區死亡率又上升

NBA／第一節就寫歷史 柯瑞正式超越艾倫躍居三分球王

體育新聞組／綜合報導
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)
柯瑞正式成為史上三分球王。(美聯社)

金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）14日在紐約麥迪遜廣場花園客場挑戰尼克隊的比賽中，開賽不到5分鐘就投進2記三分球，成為NBA最新紀錄保持人，超越原有三分球紀錄保持人艾倫（Ray Allen）。

柯瑞職涯只花了789場就投進2974顆三分球，遠遠領先艾倫的1300場1973顆和米勒的1389場2560顆。他43.1%的三分球命中率在NBA歷史上排名第七。

退役射手考佛（Kyle Korver）是唯一三分命中率和命中數都排在前10名的球員。這位曾經入選一次全明星賽、在17個賽季中場均4.6顆三分球，但進球數比柯瑞少了500多個。

柯瑞目前連續153場比賽至少投進一記三分球，僅次於他個人保有的157場連續投進紀錄。

柯瑞的三分球進球數和命中率幾乎算得上獨步球壇，之前只有諾維茨基（Dirk Nowitzki）嘗試過。他13日表示，「我不認為現在有誰可以打破他的記錄。他改變了比賽方式，讓打球看來十分輕鬆。他是我見過最好的射手，而且是明顯的定點出手球員，但他更出色之處是在運球，運球急停三分線外出手，一氣呵成。」

柯瑞今年2月曾表示，他想一直打到40歲，比他父親戴爾（Dell Curry）在他打完16季後的38歲生日一個月後退役還要久一點。艾倫和米勒都打了18個賽季，並在30多歲時退役。

如果柯瑞再打5年，他將在退役時投進4441顆三分球，比艾倫多出1468個。

以目前現役球員而言，只有3人三分球命中數超過2000個：哈登（James Harden）、里拉德（Damian Lillard）和詹姆斯（LeBron James），歷史排名分別為第4、第10和第11位。

里拉德可能是最接近柯瑞這樣高出場率的代表，他需要再打300場比賽或4個賽季，以每場比賽8次出手和37.3%的職涯命中率來達到柯瑞現在的成就。按照這個速度，里拉德要到45歲左右才能達到4441顆三分球紀錄。

哈登是另一個例子，即使36.3%的命中率和每場比賽7.7次出手，也很難追上柯瑞的紀錄。以他的職涯速度，他可能在未來159場比賽追上歷史榜單上第二名艾倫。如果要比肩柯瑞的4441顆目標，已32歲的哈登很難在41歲時維持現有場均出手7.2次、命中率35.3%的水準。

至於詹姆斯則是完全不同的球員，他必須維持三分球命中率34.5%或每場平均投進4.4顆，才能被入NBA歷史十大排名。按照他現有水平，他需要再打20個健康的賽季才能達到柯瑞的4441顆三分球目標。

柯瑞 NBA 勇士

上一則

NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實

延伸閱讀

NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實

NBA／只差2球 柯瑞將改寫三分球紀錄：感覺很不真實
NBA／對溜馬三分球只進5記 柯瑞破紀錄仍差2球

NBA／對溜馬三分球只進5記 柯瑞破紀錄仍差2球
還差2記三分球 柯瑞今對戰尼克料將破NBA紀錄

還差2記三分球 柯瑞今對戰尼克料將破NBA紀錄
NBA／柯瑞破紀錄仍差2球 魯尼致勝球助勇士退溜馬

NBA／柯瑞破紀錄仍差2球 魯尼致勝球助勇士退溜馬

熱門新聞

福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
福原愛在抖音新開設了帳號，大談很懷念東北美食。（取材自抖音）

福原愛首開抖音 秀十級東北話 網友樂喊：歡迎回中國

2021-12-08 01:43
FUSC聯隊谷宜瞳（黑衣），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（影片截圖）

籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

2021-12-08 00:25
瑞度卡努確診。（路透）

網球／美網冠軍瑞度卡努確診新冠 退出杜拜表演賽

2021-12-13 18:44
杜蘭特（右）單場攻下51分成為本賽季至今最高紀錄。（路透）

NBA／杜蘭特單場51分超車柯瑞 他狂讚「光看就是享受」

2021-12-13 07:42
羅素生涯最終戰的實著球衣是拍賣會上最受矚目的藏品。(美聯社)

NBA／羅素割愛球衣、冠軍戒 拍賣所得超過500萬元

2021-12-13 08:32

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」…要賠290萬

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」…要賠290萬