MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

洋基 隊「法官」賈吉(Aaron Judge)昨天在夏威夷 茂宜島步入人生下一階段,迎娶高中結識的女友莎曼莎(Samantha Bracksieck),婚禮畫面溫馨浪漫,但媒體也再次翻出莎曼莎去年的酒駕事件,醜事伴隨喜事一起登上新聞版面。

Aaron Judge is a married man!



Congratulations to Aaron and Samantha pic.twitter.com/ZQPnCg1FIk