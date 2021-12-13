我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：醫療機構缺人嚴重 紛紛放棄疫苗接種規定

金球獎入圍名單揭曉 犬山記、貝爾法斯特各獲7項

MLB／洋基「法官」告別單身 迎娶去年酒駕嗆警的女友

記者陳宛晶／綜合報導
紐約洋基隊強棒「法官」賈吉終結單身。(Getty Images)
紐約洋基隊強棒「法官」賈吉終結單身。(Getty Images)

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天在夏威夷茂宜島步入人生下一階段，迎娶高中結識的女友莎曼莎（Samantha Bracksieck），婚禮畫面溫馨浪漫，但媒體也再次翻出莎曼莎去年的酒駕事件，醜事伴隨喜事一起登上新聞版面。

賈吉低調結婚、並未發布婚訊，但因他近期舉辦告別單身派對，媒體猜測應該即將舉辦婚禮。英國每日郵報獨家取得婚禮照片，婚禮規模不大，小倆口僅邀部分摯友參與，洋基隊友的部分包括桑契斯（Gary Sanchez）、塞沙（Luis Cessa）、托瑞斯（Gleyber Torres）。

婚禮於當地時間周六舉辦，兩人在布滿林木的戶外婚禮上交換誓約，身高201公分的賈吉，也與莎曼莎演繹完美身高差，在眾人見證下浪漫接吻。

每日郵報在新聞最後提到，「在女方2020年2月的酒駕事件後，希望賈吉、莎曼莎的婚姻將為兩人帶來更幸福的日子。」

當時莎曼莎被逮到酒測值超標，對警方態度也不佳，鏡頭拍下她當時醉醺醺回應攔查的畫面，包括「你知道我男友是誰嗎？」「他在洋基打球，所以這樣不太好，我只是想要回家，我早上7點要上班。」

洋基 夏威夷 英國

上一則

NBA／羅素割愛球衣、冠軍戒 拍賣所得超過500萬元

延伸閱讀

MLB／單場9個位置都守過「超級工具人」羅曼恩宣布退役

MLB／單場9個位置都守過「超級工具人」羅曼恩宣布退役
哈里斯發現遺骸 疑前NFL球員失蹤女友

哈里斯發現遺骸 疑前NFL球員失蹤女友
強逼女友避孕？ 周杰自嘲：我是Gay

強逼女友避孕？ 周杰自嘲：我是Gay
華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

華府馬州聯手打擊不清醒駕駛 嚴抓酒駕、藥駕

熱門新聞

福原愛接受中新社採訪，大讚型男桌球選手張繼科。（取材自微博）

福原愛曖昧「中國花美男」？日網友看不下去

2021-12-08 17:49
福原愛在抖音新開設了帳號，大談很懷念東北美食。（取材自抖音）

福原愛首開抖音 秀十級東北話 網友樂喊：歡迎回中國

2021-12-08 01:43
FUSC聯隊谷宜瞳（黑衣），一腳踩到孫儷先落地的右腳。（影片截圖）

籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

2021-12-08 00:25
福原愛心繫日本桌球發展，但也深深感慨中國實力太強大。取材自微博

桌球／心被撕碎 中媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

2021-12-06 06:30
馬淵優佳（中）在日劇出演中文翻譯的角色，不過遭日本網友無情吐槽。取材自馬淵優佳Instagram

游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

2021-12-06 06:54
北京冬奧組委辦公區前的冬奧雕塑。 （歐新社）

美外交抵制北京冬奧 國際奧會：尊重各國決定

2021-12-06 18:15

超人氣

更多 >
龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人
疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播
民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」
德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷