「運動畫刊」年度最佳運動員非大谷 大聯盟記者難接受

美國體育媒體「運動畫刊」公布年度最佳運動員獎項(Sportsman of the Year award),最終由海盜傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)奪下,不過卻有球迷表示,該獎項應該要給到今年大聯盟美聯MVP「二刀流」大谷翔平 ,就連與資深大聯盟記者也認同。

43歲的布雷迪今年2月率領坦帕灣海盜,以31:9擊敗擊敗衛冕呼聲極高的堪薩斯酋長,奪下隊史第2座超級盃 ,這是布雷迪生涯第10次進軍超級盃,奪下7座冠軍,個人奪冠次數再破紀錄,也是轉戰海盜後首次封王。

儘管布雷迪在美式足球 有猶如神一般的地位,有不少網友認為大谷翔平今年同樣也繳出怪物般的表現,該獎項應該要給到二刀流才對,就連資深大聯盟記者海曼(Jon Heyman)、韋蘭德(Ben Verlander)都發文表示,「我會給大谷翔平」、「不同意,大谷翔平是唯一正解。」

The more I think about this the more I can’t believe this wasn’t Shohei Ohtani.



How?



He did things that have never been done before all while changing the game as we know it. His season was bigger than baseball. https://t.co/yoYoJHa1XK