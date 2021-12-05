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NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

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NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

中央社紐約5日綜合外電報導
塞爾蒂克中鋒康特(圖)呼籲林書豪與台灣站在一起。(Getty Images)
塞爾蒂克中鋒康特(圖)呼籲林書豪與台灣站在一起。(Getty Images)

美國職籃NBA塞爾蒂克中鋒康特關注人權議題，繼點名人氣球星「小皇帝」詹姆斯後，今天分別在臉書與推特發文呼籲林書豪與台灣站在一起。

土耳其裔的美籍中鋒康特（Enes Kanter）在臉書（Facebook）與推特（Twitter）發文稱：「Jeremy Lin林書豪真可恥，難道你還沒受夠中國共產黨要你閉嘴的銀彈攻勢嗎？你背棄你的國家和人民多麼噁心。」

他還說：「與台灣站在一起吧！別屈服於金錢及獨裁！道德勝於金錢！兄弟！」

針對康特點名林書豪，有網友回應康特說出實話；也有人說，台灣人過去曾以林書豪為榮，而他自從向人民幣低頭，很多台灣球迷非常傷心，真是令人感到失望；還有人說，林書豪對於他在中國的遭遇總是三緘其口；更有不少網友感謝康特挺台。

上月康特也曾藉著推特發文點名詹姆斯（LeBron James）面對中國悶不吭聲，並說：「金錢凌駕『皇帝』（King，詹姆斯綽號）的道德，這些運動員假裝關心社會正義，可悲又噁心。」

康特之前曾因中國侵犯人權痛批中國國家主席習近平，包括習近平統治西藏的政策。中國自1950年以來統治西藏，而許多倡議西藏獨立人士身陷囹圄。

康特的維權主義已導致中國全面禁播塞爾蒂克的比賽。除了對中國不假辭色，面對土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）他也有話直說，導致他的土耳其護照被註銷。

林書豪 推特 習近平

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