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日本鎖國對抗Omicron 停辦花式溜冰總決賽

中央社東京2日綜合外電報導
原訂下周舉行的花式滑冰大獎賽總決賽，因日本政府鎖國防疫停辦。圖為花滑大獎賽日本分站賽男子冠軍得主宇野昌磨。美聯社
原訂下周舉行的花式滑冰大獎賽總決賽，因日本政府鎖國防疫停辦。圖為花滑大獎賽日本分站賽男子冠軍得主宇野昌磨。美聯社

花式滑冰大獎賽總決賽主辦單位日本滑冰協會今天表示，這項賽事下周無法在日本舉行，因為COVID-19新變異病毒Omicron肆虐，日本已禁止外國人入境。

此外，哈薩克拳手戈洛夫金（Gennady Golovkin）和日本好手村田諒太（Ryota Murata)原訂在日本進行的國際拳總（IBF）和世界拳協（WBA）拳王頭銜統一戰，目前無法確定是否開打。主辦單位告訴法新社，他們不知道比賽是否會在12月29日如期舉行。

日本當局11月29日宣布，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron來勢洶洶，目前將禁止所有外國人入境。

這迫使花式滑冰大獎賽總決賽主辦單位停止在大阪舉辦這項賽事，距在2月4－20日北京冬奧運開幕僅兩個月。

日本滑冰協會（Japan Skating Federation）發表聲明說：「引起這麽多麻煩，我們要向參與賽事的所有人深深致歉，但也請求各位諒解。」

國際滑冰總會（International Skating Union, ISU）表示：「本會將評估，是否能將賽事延後到季末舉辦，並將儘快決定。」

日本 Omicron 北京

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