我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron是「聖誕禮物」？專家：可加速終結新冠

美最快明宣布 所有來美旅客 登機前1天須做新病毒篩檢

「回中國打球就像回家」林書豪回歸CBA北京首鋼男籃

記者林則宏／綜合報導
林書豪在微博中稱：「回中國打球就像回家」。（取自林書豪微博）
林書豪在微博中稱：「回中國打球就像回家」。（取自林書豪微博）

據觀察者網報導，北京首鋼男籃11月30日下午宣布，外援林書豪已完成所有註冊手續，將在本賽季第二階段的比賽中為球隊征戰。報導稱，這是林書豪第二次以北京首鋼隊員身分亮相CBA（中國男子籃球職業聯賽，Chinese Basketball Association）賽場。

報導指出，林書豪今年夏天就與球隊達成簽約意向，但由於感染新冠後的隔離，身體狀態一直沒能達到最佳，因此沒能趕上本賽季CBA的第一階段比賽。

北京首鋼男籃表示，林書豪在隔離期滿後，刻苦加練，抓緊時間找回身體狀態和比賽感覺，如今終於等到了歸來的時刻。

林書豪30日中午也在個人微博宣布這項消息，他並說：「回中國打球就像回家」。

觀察者網表示，林書豪2020年9月宣布離開CBA後，經歷了一段不順，一直未能如願重返NBA。同年11月，CBA聯盟因未按規定穿著贊助商裝備，宣布對一批球員的罰款，其中林書豪被罰人民幣55萬元（約8.6萬美元）。

今年8月，林書豪從美國前往中國途中感染新冠，隨後在上海接受治療。有北京媒體報導稱，林書豪的身體狀態愈來愈好，近期已經參加了球隊的完整訓練。本賽季，北京首鋼以8勝5負的成績，暫時排在聯盟第九位。

林書豪重返CBA，為北京首鋼效力。（取自林書豪微博）
林書豪重返CBA，為北京首鋼效力。（取自林書豪微博）

林書豪 北京 微博

上一則

NBA／詹姆斯傳確診新冠 恐缺席達10天 湖人戰力受影響

延伸閱讀

「冬奧藍」來了？ 北京PM2.5濃度 創監測新低

「冬奧藍」來了？ 北京PM2.5濃度 創監測新低
中國央企總部相繼遷離北京 疏解非首都功能

中國央企總部相繼遷離北京 疏解非首都功能
劉強東攜妻子奶茶妹 在海南成立私募基金

劉強東攜妻子奶茶妹 在海南成立私募基金
周焯華被捕 分析指預示北京整頓澳門賭業

周焯華被捕 分析指預示北京整頓澳門賭業

熱門新聞

中國女子職業網球選手彭帥，據指攝於21日。（路透&Twitter/QINGQINGPARIS）

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

2021-11-26 03:10
NBA湖人隊球星詹姆斯24日在對上溜馬隊的比賽時，因慶祝進球做出「Big Balls Dance」的不雅舞步。（Getty Images）

NBA／慶祝命中關鍵球 詹姆斯「不雅舞步」遭罰款

2021-11-27 08:24
英國患有先天性疾病「脊柱裂」的馬術場地障礙賽騎手伊薇．圖姆斯（右二）向母親懷孕時的家庭醫師提告，宣稱自己從來就不該出生，只因為這位醫師當年沒有告知母親服用可避免此一病症的重要補充劑。（取材自Instagram）

「我不該被生下來」馬術騎手為先天疾病 向醫師索賠

2021-11-24 23:00
知名NBA名嘴史密斯在節目上表示，在整個NBA球員中沒有人是真的害怕詹姆斯（圖）。（美聯社）

NBA／聯盟沒人畏懼詹姆斯？曾縫了11針的他說：我怕爆

2021-11-25 08:31
中國女網選手彭帥的人身安危成為國際關注焦點之一。圖為她2009年在北京參加比賽。（美聯社）

已連絡上彭帥 WTA主席：仍憂心她是否遭審查或脅迫

2021-11-27 20:05
詹姆斯與溜馬球迷衝突。（Getty Images）

NBA／詹姆斯生氣了 溜馬球迷竟詛咒他兒子車禍死掉

2021-11-26 08:33

超人氣

更多 >
加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書

疫情苦、治安差 華人棄綠卡帶女兒返鄉讀書
星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險

星艦引擎生產陷危機 馬斯克：SpaceX恐面臨破產風險
3死6傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高二生濫射被捕

3死6傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高二生濫射被捕
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次